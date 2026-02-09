Johanna Matintalolla on vankka näkemys Ruotsin supersprintteri Jonna Sundlingin vahvuudesta.

Naisten henkilökohtaisten arvokisasprinttien saldo 2020-luvulla on ollut tylyä luettavaa. Jonna Sundling on korjannut kaikki niistä kotiinsa, maailmanmestaruudet 2021, 2023 ja 2025 sekä olympiakullan 2022.

Hän on myös suurin kultasuosikki huomenna tiistaina sivakoitavaan Milano-Cortinan perinteisen hiihtotavan olympiasprinttiin Teserossa.

– Tämä on vain minun henkilökohtainen mielipiteeni, mutta minun mielestäni hän erottuu fysiikaltaan naisten sarjassa. Hän on todella maskuliininen voimatasoiltaan, Johanna Matintalo arvioi.

Suomalainen huomioi myös viimevuotisen MM-hopeamitalistin, Norjan Kristine Stavås Skistadin.

– Totta kai Skistadkin on aika maskuliininen tietyllä tapaa ominaisuuksiltaan. Koen, että Skistad on fyysisen koon kautta.

– Jonna ei ole mitenkään selkeästi pidempi kuin muut, mutta hän on todella voimakas, todella vahva, todella räjähtävä. Välillä hänen kanssaan hiihtäessä tuntuu kuin tulisi itse eri sarjasta. Minun mielestäni se on ehdottomasti hänen suurin aseensa ja vahvuutensa.

Reilut kaksi viikkoa sitten ensimmäisen henkilökohtaisen maailmancupin osakilpailuvoittonsa Gomsin 20 kilometrin perinteisen kisassa saavuttanut Matintalo sai vastattavakseen myös kysymyksen, miten hän kokee sijoittuvansa naisten maskuliinisuudessa.

– Minä en varmaan sillä voimalla hiihdä; hiihdän aika eri ominaisuuksilla kuin Jonna Sundling, sanotaan näin. En ole todellakaan naisten sarjan vahvin, jaksava hiihtäjä pui.

Sundlingin kuva seinällä

Jasmi Joensuu on motivoinut itseään mattovedoissa seinälle asetettua Jonna Sundlingin kuvaa katsomalla.

– Joka kerta kun hiihdän matolla, kyllä se kuva kaivetaan esille. Muut urheilijat eivät ole vielä tainneet siihen lähteä. Se on itselleni tärkeä juttu, Joensuu sanoi.

Se muistuttaa suomalaista, miksi jaksaa treenistä toiseen.

– Haluaa olla parempi ja kehittyä. Siinä on hyvä esimerkki. Hän on maailman paras monella osa-alueella.

Juuri Teseron radalla Tour de Skin sprintissä tammikuussa uransa ensimmäiseen henkilökohtaiseen maailmancup-osakilpailuvoittoon yltänyt Joensuu myöntää kuvan tulleen puheeksi myös Sundlingin kanssa.

– Ollaan me jotakin puhuttu. Se on pelkästään hauska juttu.

Johanna 2.0

Joensuu ja Matintalo ovat etukäteispovauksissa taistelemassa vähintäänkin sprintin olympiafinaalipaikoista.

Joensuun Tour de Skin voittokisa on viime talven sprintticupin kokonaisvoittajan tämän sesongin ainoa finaaliveto.

Matintalo on painaltanut tällä kaudella kolmessa sprintin maailmancup-kilpailussa finaaliin. Kahdesti hän on talven aikana ollut matkalla viides.

Urallaan Matintalo on yltänyt sprinteissä parhaimmillaan kahteen maailmancupin kolmossijaan.

Oberstdorfin MM-sprintissä 2021 näytti jo, että taivas olisi hänelle auki. Matintalo takoi mainiosti karsinnan kolmoseksi ja johti puolivälieräänsä kunnes kaatui lopussa.

– Koen, että olen nyt urheilijana kokonaisvaltaisesti ihan eri tasolla. Silloin oli yksittäinen hyvä päivä, hyvä suksi. Kaikki oli kohdallaan silloin.

– Mutta jos Johanna nyt laitettaisiin siihen samaan kisaan samoilla suksilla ja muut olisivat samassa kunnossa, niin kyllä minä valitsisin Johanna 2.0:n.