Suomen sprinttitykki Jasmi Joensuu uskoo, ettei hän välttämättä ole lähtöviivalla enää neljän vuoden päästä kisattavissa olympialaisissa.

Joensuun tähtihetki koittaa tiistaina, kun Milano-Cortinan talviolympialaisissa hiihdetään maastohiihdon sprintit.

Joensuu nappasi vuodenvaihteessa uransa ensimmäisen maailmancupin osakilpailuvoiton Tour de Skillä juuri Val di Fiemmen olympiamaisemissa. Samalla 29-vuotias suomalaishiihtäjä nosti itsensä varteenotettavaksi mitalisuosikiksi.

– Kyllä siinä tiettyä psyykkistä valmistautumista ollaan käyty juurikin siitä kisasta. Se on kuitenkin hieno onnistuminen ja siihen ollaan palattu, mutta tietysti huomenna, kun kello käy 9.15, niin ei siinä se kuukauden takainen paina oikeastaan yhtään, Joensuu sanailee.

– Totta kai suunnitelma on olemassa. Toivotaan, että kaikki lähtee alusta asti sujumaan hyvin ja toivotaan, että huomenna on pitkä päivä. Silloin voi sanoa, että on onnistunut suoritus.

Joensuu uskoo, että vastassa on kuudesta kahdeksaan urheilijaa, joista finalistit ja mitalistit seuloutuvat.

– Tänä vuonna ei niin selkeästi ole ylivoimaisia urheilijoita. Se on vaihdellut aika paljon. Sprinteissä on ollut tänä vuonna aika monta eri voittajaa ja podiumhiihtäjää. Se on tietysti herkullinen tilanne.

– Kyllähän kaikki varmasti haluavat Jonnan (Sundling) huomenna voittaa. Se on niin monta arvokisasprinttiä voittanut, hän nostaa yhden nimen esiin.

Joensuu olisi neljän vuoden kuluttua 33-vuotias, kun seuraavat olympialaiset kisataan Ranskan Alpeilla. Hän ei usko olevansa silloin enää lähtöviivalla.

– Kyllä minä varmasti viimeisiä olympialaisia olen. Ikinä ei tiedä. Ei voi sanoa, että ei enää koskaan, mutta kyllä se näin varmaan on, Joensuu muotoilee.