Ampumahiihtäjä Suvi Minkkinen sijoittui Milano-Cortinan olympialaisten ensimmäisessä henkilökohtaisessa kisassa, 15 kilometrin mittaisella normaalimatkalla, 20:nneksi. Seuraavina edessä oleville mielimatkoille jäi parannettavaa.

Minkkisen menestysmahdollisuudet kariutuivat heti kahdella ensimmäisellä ampumapaikalla. Kahden sakkominuutin myötä hänen sijoituksensa oli 51:nen ja ero kärkeen lähes kaksi ja puoli minuuttia. Kaksi viimeistä ampumapaikkaa sujuivat kuitenkin puhtaasti ja sijoitus nousi kohisten.

Ero kisan yhdellä ohilaukauksella voittaneeseen Ranskan Julian Simoniin oli tasan kolme minuuttia. Hiihtoajoissa Minkkinen hävisi kaksi minuuttia niin ikään kaksi ohilaukausta ampuneelle, toiseksi sijoittuneelle Ranskan Lou Jeanmonnot'lle, joka oli ladulla kaikkein nopein.

– Vauhdinjako onnistui päivän vireeseen nähden ihan ok. Ei ollut ehkä omilla vahvuuksilla tuo. Oli aiempiin päiviin nähden yllättävän hidas olosuhde. Anterselvan normaalimatka hitaassa olosuhteessa on aika puurtavaa. Räväkkyyttä, joka on itselle vahvuus, ei pysty käyttämään.

– Olisi se voinut fyysisesti vähän helpommalta tuntua, mutta päivän vireeseen nähden tasaiset kierrokset ja 90 prosentin ammunta. Sellainen perusveto, mutta en nyt hirveän tyytyväinen kuitenkaan ole, Minkkinen kertasi kisan päätyttyä.

Normaalimatka on perinteisesti ollut Minkkiselle vaikea. Huippusijoitukset ovat olleet harvassa.

– Se on ollut se mun suurin haaste, että vauhdinjako onnistuisi ja malttaa lähteä rauhassa. Se nyt tänään varmaan onnistui, kun tuli tasaiset kierrokset.

Kunnon puolesta kisasta jäi positiivinen olo olympialaisten jatkoa ajatellen.

– Kaikki tietysti haluaisivat sen neljä nollaa, ja sen voi ottaa positiivisena, että sillä nollalla olisi ollut tänään mitaleilla. Kunto ja vire vaikuttavat siltä, että pelissä ollaan mukana, mutta siellä on muutama muukin kunnossa, ja muutama muukin pystyy jossittelemaan itsensä mitaleille.

Minkkinen kertoo odottavansa lauantaina käytävää, puolet lyhyempää pikakisaa hyvillä fiiliksillä.

– Siinä pääsee vähän jo räväkämmin hiihtämään.

Yhtä mielekäs haaste on edessä heti sunnuntaina, kun pikakisan tulosten mukaan lähdetään takaa-ajoon.

Minkkisen kaikki tähänastiset palkintokorokesijoitukset maailmancupissa ovat tulleet juuri pikakisoista tai takaa-ajoista.

– Ei auta kuin keskittyä omaan tekemiseen. Ihan hyvät fiilikset jäi siitä, että sain molemmista paikoista nollat ammuttua. Pienet hermo-ohilaukaukset tuli ykkös- ja kakkossarjoihin. Kun oman fokuksen saa rakennettua hyväksi, uskon, että sillä saa ehjän suorituksen.

Hermo-ohilaukaus... Mikä se on?

– Siinä tulee jokin sellainen pieni juttu, joka vähän pätkäisee sen suorituksen. Esimerkiksi ekalta makuulta muistan, että neljäs laukaus oli jo vähän huonon tuntuinen, mutta se kaatui vielä. Ehkä jäin sitä vähän miettimään, ja sitten tuli vasemmasta kädestä pieni liike, joka vei viimeisen laukauksen ohi. Tuollaisia ne yleensä ovat. Joku juttu tulee, joka rikkoo täyden flow-tilan.

– Ei ole realistista olettaa, ettei niitä tulisi, mutta parhaimmillaan ne vain sujahtavat ohi, eikä se riko sitä hommaa.