Terveysongelmat söivät Niilo Moilasen valmistautumista olympialaisiin rankasti. Hän oli ainoa sprintin karsintaan jäänyt suomalainen.

Niilo Moilanen putosi Milano-Cortinan olympialaisten perinteisen sprintissä karsinnan 34:ntenä. Viimeinen jatkopaikka 30 joukossa meni 0,96 sekuntia nopeammalla ajalla.

Vaikka suksi ei pelannut optimaalisesti, Moilanen ei laittanut karsiutumista vain sen piikkiin.

– Vähän oli ehkä pitohaastetta, mutta tuossa kun sivusilmällä katsoin, oli monella muullakin, Moilanen sanoi.

– Voi olla, että tämä lumi on niin haastava, että pitää hakea luiston ja pidon kustannuksella kompromissia.

Valmistautumisongelmat hiekoittivat miehen onnistumismahdollisuuksia huomattavasti. Aika loppui kesken, Moilanen kiteytti.

– Ihan suunnitelmien mukaan valmistautuminen ei ole mennyt. On ollut terveyshaasteita ja tullut rikkonainen jakso Tour de Skin jälkeen. Mutta kerta kaikkiaan joka päivä olen kaikkeni tehnyt, ja ihan kaikki on ollut pelissä. Missään vaiheessa en ole luovuttanut.

Huolet

Vuodenvaihteen Tour de Skin jälkeen Moilaseen iski raju vatsatauti.

Kun Moilanen oli siitä toipunut ja kilpaillut Gomsissa myöhemmin tammikuussa, hänelle tuli valmistavalla leirillä Toblachissa nivelvaivoja. Mies joutui lähtemään pikaisesti Suomeen tutkimuksiin.

– Iso kiitos KYSin (Kuopion yliopistollinen sairaala) porukalle, lääkäreille. Loistavaa työtä, että saatiin mies pikaisesti takaisin baanalle. Valitettavasti aika ei riittänyt.

Tyhjä olo

Pettymys kalvaa ensimmäisissä olympialaisissaan olevaa suomalaista.

– On tämä ollut mielettömän raskasta aikaa henkisesti.

– On itsensä saanut kuitenkin tänne kisoihin viivalle. Terveenä sai hiihtää. Se on hieno juttu.

– Vähän on tyhjä olo. Tätä kun on päivittäin niin pitkään miettinyt ja kaiken laittanut peliin, mutta ei pääse haluttuun lopputulokseen, niin kyllä se harmittaa.

Kova halu näyttää

Moilanen ei tiennyt vielä näiden kisojen jatkostaan.

– Pitää sitä valmennuksen kanssa miettiä.

10 kilometrin vapaan väliaikalähtö olisi hänelle sopiva matka.

– Kyllähän halu ja palo on kova kisata ja näyttää. Mutta en tiedä, tämä päivä pitää saada nollattua. Tämä oli hankala päivä, katsotaan sitten jatkoa.