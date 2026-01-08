Suvi Minkkinen sijoittui toiseksi ampumahiihdon maailmancupin pikakilpailussa Saksan Oberhofissa.

Minkkinen ampui kisan läpi ilman ohilaukauksia. Hän johti toisen ampumapaikan jälkeen kisaa viiden sekunnin turvin, mutta taipui lopun hiihto-osuudella Ruotsin Elvira Öbergille 21,1 sekunnilla.

Minkkinen kiri maaliin 2,5 sekuntia ennen kolmanneksi sijoittunutta Ranskan Julia Simonia. Myös Öberg ja Simon ampuivat molemmilla paikoilla puhtaasti.

Kakkossija oli Minkkiselle jo kolmas tämän kauden maailmancupissa. Hän avasi kauden Östersundin pikakilpailun voitolla.

Inka Hämäläinen oli kisan 16:s. Venla Lehtonen sijoittui 53:nneksi.