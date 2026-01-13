Turun Kaupunginteatterissa ei ole neljäänkymmeneen vuoteen ollut vastaavaa katsojaryntäystä, Helsingin Kaupunginteatterissa ylitettiin 300 000 katsojan raja ja Oulussakin pistettiin edellisvuotta paremmaksi.

Turun Kaupunginteatterin näytöksissä kävi vuonna 2025 lähes 160 000 katsojaa.

– Meillä veti hyvin sekä lasten jutut että musikaali, uudet draamat ja vierailut. Kyllä se näkyi ihan kaikissa tuotannoissa ja kaikissa jutuissa, että meni hyvin, kertoo teatterin taiteellinen johtaja Mikko Kouki.

Hyvin meni myös Helsingissä. Kaupunginteatterissa kävi viime vuonna lähes 40 000 katsojaa enemmän kuin vuonna 2024.

Teatterien täyttöasteet olivat hyvät viime vuonna Turun ja Helsingin kaupunginteatterien lisäksi Oulun Teatterissa. Myös Tampereen Työväen Teatterista kerrotaan vuoden 2025 olleen hyvä.

– Tämä on sellainen kokonaisuus, kun meillä on viisi näyttämöä, että kun kaikilla näyttämöillä menee hyvin, lopputulos on myös erinomainen, sanoo Helsingin Kaupunginteatterin teatterinjohtaja Kari Arffman.

Yleisömagneetteja niin Turussa kuin Helsingissä olivat musikaalit. Helsingissä eniten yleisöä keräsi toista vuotta peräkkäin Moulin Rouge! ja Turussa The Addams Family.

"Hyvät vuodet edessä"

Kulttuurialan leikkaukset kuitenkin huolettavat.

– Suurin vaara oli siinä, että nyt tehdään jotain peruuttamatonta. Onneksi ainakaan meidän näkökulmasta niin ei tapahtunut, mutta eri puolilla Suomea on vähän erilaisia tilanteita, Arffman toteaa.

Mikko Kouki näkee teatterin tulevaisuuden valoisana.

– Meillähän tulee tuo musiikkitalo (tämän vuoden aikana valmistuva Turun musiikkitalo Fuuga) tähän meidän osakeyhtiöön kylkeen mukaan. Sehän aukeaa nyt loppuvuodesta. Kyllä minä näen, että meillä on hyvät vuodet edessä.