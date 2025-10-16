Elokuva-ala on elänyt kriisin keskellä leikkausten pelossa, mutta Turku on onnistunut saamaan kansainvälisiä tuotantoja seudulleen. Parhaillaan kuvataan Laura Birnin tähdittämää saksalais-suomalais-islantilaista seikkailuelokuvaa Suden kyyneleet.

Turku osaa houkutella kansainvälisiä elokuvatuotantoja alueelleen.

Parhaillaankin Suden kyyneleet -elokuvan kuvauksissa on mukana 140 avustajaa ja paljon av-alan ammattilaisia.

Viidentoista viime vuoden aikana Turun seudulla on kuvattu jo noin sata isoa elokuvaa.

Ne ovat työllistäneet paljon paikallisia av-alan työntekijöitä, tuoneet majoituksen tarvetta ja tietysti näkyvyyttä Suomelle.

Seikkailu Turun saaristossa

Suden kyyneleet on itsenäinen jatko-osa saksalaisislantilaiselle Operation Napoleon -elokuvalle, joka on Islannin myydyimmän kirjailijan, Arnaldur Indriðasonin, jännitysromaaniin perustuva seikkailuelokuva.

Elokuva esitettiin 20 maassa, oli kassamagneetti Islannissa ja sai Saksassa varsinkin tv:n puolella paljon nuoria katsojia.

Nyt seuraavaan itsenäiseen jatko-osaan saadaan Suomi ja Turku ja Turun saaristo hienosti näkyviin.

Pari viikkoa on jo kuvattu. Yhteensä kuvauspäiviä Suomessa on 20.

Aarteen etsintää, natsiajan himoittuja timantteja ja hengenvaarallista takaa-ajoa; luvassa on kunnon actionia ja pääosassa Laura Birn. Ensi kertaa pahiksena.

– Tässä elokuvassa minulla on kyllä aika pahan puolelle menevä henkilö, että olen tässä elokuvassa se pääpahis, Birn kommentoi MTV Uutisille.



Laura Birn pyydettiin rooliin, eikä koekuvauksia tarvittu.



– Minulle soitettiin, olisiko tämä mahdollista aikataulullisesti ja olisinko kiinnostunut.

Rooliin ei Birnin mukaan liittynyt pidempää prosessia.

– Välillä saattaa olla pitkätkin koekuvausprosessit, mutta tämä meni jo tavallaan ennen tehtyjen töiden perusteella, Birn kertoo.

Elokuvassa Birn esittää Maxinea, häikäilemätöntä teollisuusjohtajaa.

– Näyttelemisessä on ihan mahtavaa se, että voi kaivella itsestään sellaisia puolia, jotka eivät välttämättä ole omassa elämässä käytössä. Voi tutkistella ihmisyyden joskus pimeämpiäkin puolia.

Tuotantoväki haltioissaan Turusta

Turun saaristolla on Suden kyynelissä oma roolinsa.



– Turun edustalla on 20 000 saarta. Siellä on paljon kuvattavaa, ja tämäkin kansainvälinen tuotantoväki oli aivan haltioissaan Turun saaristosta, elokuvakomissaari Teija Raninen Länsi-Suomen elokuvakomissiosta kertoo.

Myös saksalaistuottaja Anita Elsani on tyytyväinen. Toimintakuvauksia tehtiin ennen Turkuun saapumista Örön saarella ja laivalla.

Turun akatemiantalo oli puolestaan juhlavan tilaisuuden miljöönä.

– Katsoja todellakin tietää, että olemme Suomessa ja täällä on kuvattu, sekä sen, kun olemme Islannissa tai Hampurissa. Ne kyllä selkeästi tunnistaa, Anita Elsani kertoo MTV:lle

Hän sanoo Suomi-kokemuksensa olleen erittäin myönteinen.

– Tämä on ensimmäinen tekemämme yhteistuotanto suomalaisten kanssa ja olemme todella innostuneita, erityisesti Turun alueesta ja saaristosta.

Ilman kannustimia ei ole tuotantoja

Elokuvakomissaari Teija Raninen sanoo, että 15 viime vuoden aikana Turun seudulla on kuvattu satakunta kansainvälistä elokuvaa.

Ne ovat poikineet alueelle noin 45 miljoonaa euroa.

Elokuvaa kuvatessa tarvitaan työntekijöitä, majoitusta, ruokaa, kuljetusta ja muunlaisia ammattilaisia.

Ja erityisesti hyvät verkostot, että tekijät saadaan tänne.



– Kyllä, minun työni on verkoston rakentamista, että saadaan sopiva luottamus ja että tuotanto ajattelee, että täällä homma hoituu, Teija Raninen kertoo.

– Turku on elokuvaystävällinen kaupunki ja täällä on paljon AV-alan ammattilaisia ja osaajia. Minun on aika helppo markkinoida tätä seutua. Tietysti meillä on myös rahallinen kannustin täällä.

Raninen viittaa Suomessa käytössä olevaan av-alan maksuhyvitysperusteiseen tuotantokannustimeen, jossa tuotanto saa 25 prosenttia takaisin rahasta, jonka se käyttää Suomessa.

– Turku antaa vielä siihen päälle 12,5 prosenttia. Elokuvan rahoitus on valtava palapeli, ja näillä kannustimilla on hirvittävän suuri rooli, Raninen muistuttaa.

Samoilla linjoilla on saksalainen tuottaja Elsani.

– Enemmänkin olisi tarvittu, mutta tällä pärjättiin.

Teija Raninen yksinkertaistaa miten systeemi toimii.

– Tuottaja kysyy minulta kolme asiaa. Ensin on raha. Onko teillä rahoitusta Suomessa? Toinen osaava työvoima ja vasta sitten mennään kuvauspaikkoihin.

Uhkaus iskusta turpaan – pitääkö olla kiitollinen?

Elokuva-alan ammattilaiset ovat olleet huojentuneita viikontakaisesta päätöksestä olla leikkaamatta elokuvasäätiön tukea.

Tuottaja Sara Norberg on kuitenkin hieman hämillään.



– On vähän sellainen kaksijakoinen fiilis, pitääkö tällaisen turpaan iskun uhkauksen jälkeen olla kiitollinen.

– Luulen kuitenkin, että avoin keskustelu ja viestintä toivat alan yhteistä sanomaa ja ymmärrystä sille, millainen merkitys suomalaisella elokuvalla on Suomen kulttuurille ja suomen kielelle, Norberg pohtii.

Kilpailukykyä tarvitaan

Teija Raninen uskoo samoin kuin moni muukin, että elokuvasäätiön leikkaussuunnitelmissa oli kysymys väärinkäsityksestä.

– Minä uskon, että tässä oli apuna av-alan yhteinen rintama, ja uskon, että kysymys oli vähän väärinkäsityksestä. Tuotantotuki ei suinkaan ole yritystuki, vaan se on kulttuurille tarjottavaa tukea.

– Suomen elokuvasäätiön tuotantotuki on 21,7 miljoonaa tänä vuonna, ja olisihan ollut katastrofaalista, jos se olisi leikattu 16 miljoonaan. Ruotsissa vastaava on tänä vuonna 50 miljoonaa, Tanskassa 69,5 miljoonaa ja Norjassa 73 miljoonaa. Meidän pitäisi pikemminkin keskustella siitä, miten me olisimme kilpailukykyisiä muiden Pohjoismaiden rahoituksen kanssa, Raninen toteaa.



Suden kyynelissä on kyse viiden miljoonan saksalais-suomalais-islantilaisesta tuotannosta, josta puolet jää muun muassa työllistämisen ja palvelujen hankkimisen jälkeen Suomeen.

Ilman Business Finlandin ja Turun tukea tämä ei olisi onnistunut.

Sorjonen-ohjaaja puikoissa

Koska suuri osa kuvauksista tehdään Suomessa, myös ohjaajaksi haluttiin suomalainen ammattilainen.

Jyri Kähönen on ohjannut mm suuren osan kansainvälisesti menestyneestä Sorjonen-sarjasta.

– Paljastamatta liikaa, Turun saaristo näyttelee loppuhuipennuksessa isoa osaa, ja sitä kautta me päädyimme tänne Turkuun kuvaamaan koko elokuvaa, Kähönen kertoo.

– Me myös lavastamme muun muassa yhden kohtauksen Helsingistä Turkuun, eli Turku esittää myös Helsinkiä tässä.

Laura Birnin saaminen päärooliin pahikseksi oli ohjaajan mukaan lottovoitto.

Näyttelijän itsensä mielestä suomalaisen elokuvan maine on parantunut rutkasti.

– Tällä hetkellä meillä on ihan huikeat näkymät ja se, mitä suomalaisesta elokuvasta puhutaan myös Suomen ulkopuolella, on aivan eri asia kuin 15–20 vuotta sitten, Birn sanoo.

– Toivon myös todella sydämeni pohjasta, että saan jatkaa suomalaisten elokuvien tekemistä – ja me kaikki saamme.

Suden kyynel saa ensi-iltansa ensi syksynä ja nähtäneen myös Suomessa.