Elokuva-alan ammattilaiset ovat sankoin joukoin nousseet barrikadeille vastustamaan hallituksen leikkaussuunnitelmia. Elokuvasäätiön tuesta ollaan leikkaamassa kolmannes. Budjettiriihen ehdotus vähentäisi noin 7 miljoonaa elokuvasäätiön tuista ja leikkausehdotus esitellään eduskunnalle maanantaina.

Suomen elokuvasäätiön toimitusjohtaja Lasse Saarinen sanoo MTV:n Uutisextrassa, että nyt kävi kiireessä paha vahinko.

– Poliitikot ja virkamiehet eivät ymmärtäneet mitä he päättivät, hän sanoo.

– Toivoisi tietenkin, että hallitus voisi myöntää, että virhe on tehty ja se muuttaisi tätä esitystä. Heillä on aikaa vielä 22. syyskuuta saakka. Tämä leikkaus merkitsisi 200–300 henkilötyövuotta lisää työttömiä ja se kohdistuu paljon useampaan henkilöön, koska tämä on projektityötä. Mutta siis määrä on aika merkittävä.

Elokuvasäätiön mukaan päätöksen taustalla on ymmärtämättömyyttä, eikä säätiön kohdalla ei pitäisi lainkaan puhua yritystuesta.

– Kuorruttamalla säätiön tuen yritystueksi opetus- ja kulttuuriministeriö paketoi tämän muihin yritystukiin. Ja yritystukileikkauksista tehtiin yksi yhteinen päätös, jota on vaikea purkaa. Säätiön tukea pitäisi kutsua investoinniksi, ei tueksi lainkaan, sanoo Saarinen.

Eero Aho: Alan kohta itkemään

Yksi Suomen arvostetuimmista näyttelijöistä, Eero Aho on leikkaussuunnitelmista silmin nähden raivoissaan.

– Tämä menee nyt todella tunteisiin. Alan kohta itkemään, sanoo Aho kuvauksissa.

– Ja nyt joku luulee, että näyttelet, sanoo puolestaan Saarinen.

Jo nyt esimerkiksi näyttelijöistä 30 prosenttia on työttöminä.

– Kyllähän se tarkoittaa massatyöttömyyttä. Tietysti näyttelijöille, mutta he ovat vain yksi osa sitä. Sitten ovat kaikki muut elokuvatyöntekijät, joiden tulevaisuudennäkymät ovat nollassa. Ja sen jälkeen he kaikki ovat työttömyyskorvauksilla. Onkohan kukaan edes laskenut, mitä se maksaa? En ymmärrä, enkä voi hyväksyä. Olen pukeutunut täysin mustiin, koska tämä on minulle kuin elokuva-alan hautajaiset suurin piirtein, vuodattaa Eero Aho.

Kivijalka ja investointi

Elokuvasäätiön toimitusjohtaja Saarinen yrittää selventää säätiön toimintaa ja sitä, miksi valtion tuki on niin ensiarvoisen tärkeä.

– Jos me annamme elokuvaprojektille miljoona euroa tukea, niin siellä on 1,5 miljoonaa muuta rahaa sen päälle muilta rahoittajilta, ja ne rahoittajat eivät uskalla lähteä mukaan, jollei siellä ole tätä perusrahoitusta kunnossa. Ja silloin hankkeet jäävät tekemättä.

Saarinen huomauttaa, että myös kaikki isot kaupalliset elokuvat tarvitsevat tukea.

– Voidaan ottaa ihan hyvä esimerkki: Myrskynluodon Maija, joka on tämän vuosikymmenen katsotuin elokuva elokuvateattereissa. Se olisi miinuksella ilman meidän tukea, kertoo Saarinen Uutisextrassa.

Pienen kieli- ja markkina-alueen turvaksi 1970 perustettu elokuvasäätiö ja sen saamat tuet ovat kivijalka elokuvien teolle. Saarinen sanoo, että jos kivajalka murtuu, kaatuu koko systeemi. Sen maksaa valtio menetetyillä verotuloilla ja kasvaneilla työttömyyskuluilla.

Suomessa on kaikkiaan 195 elokuvateatteria. 103:ssa elokuvateatterissa katsotuista elokuvista yli 50 prosenttia on kotimaisia.

– Jos meillä tarjonta pahimmillaan puoliintuu, niin ei käy kateeksi pieniä leffateattereita. Ne ovat usein myös pienten paikkakuntien pieniä teattereita ja usein myös paikkakunnan ainoita kulttuurilaitoksia. Mehän tuemme myös näitä pieniä leffateattereita, se on ihan elokuvalaissa.

Hallituksessa eriäviä mielipiteitä

Taustalla on myös politiikkaa, eikä hallitus ole leikkauksista yksimielinen. MTV yritti tavoittaa useita kokoomuksen poliitikkoja kommentoimaan leikkauksia. Ainoastaan Susanne Päivärinta vastasi kyselyyn.

– Erittäin valitettavaa, että tässä julkisen talouden kurimuksessa leikkauksia kohdistunee myös SES:n rahoitukseen. Minä luonnollisesti ymmärrän ne kerrannaisvaikutukset ja iskut mitä alalle seuraa, ja siitä olen täällä puhunut. Toivon silti, että summia saataisiin vielä kohtuullistettua. Kulttuuri ja kotimainen elokuva- ja draama ovat kansakunnan liima, sanoo Susanne Päivärinta (kok.) MTV:lle.

Ohjaaja, käsikirjoittaja ja näyttelijä Kari Heiskanen syyttää kulttuurileikkauksista perussuomalaisia.

– He eivät pidä siitä, että millä tavalla heitä kritisoidaan aiheesta mediassa ja niinpä he yrittävät ajaa alas Yleisradion toimintoja ja suitsia lehdistön sananvapautta. Kyllä siellä tällainen tendenssi on aivan selvästi nähtävissä.

Heiskanen sanoo, että lamassa ollut suomalainen elokuva-ala on alkanut viime vuosina nostaa päätään.

– On tehty hurjan hienoja elokuvia, ja nyt halutaan tehdä loppu siitä. Tämä leikkaus nyt ei kuitenkaan valtion budjetissa ole kuin ihan pieni sirunen, ja miten merkittävä asia suomalainen elokuva on, sanoo Heiskanen MTV:lle.

Koronasta juuri ja juuri selvitty

Leikkauksia kovaäänisesti kritisoinut näyttelijä Pirjo Lonka kulkee lappu kaulassa. Siinä lukee: Hallitus! Älä tapa elokuvaa!

Hänen on vaikea nähdä valoa leikkaustunnelin päässä.

– Suomalainen elokuva voi kuolla, sanoo Lonka MTV:lle.

– Rahat ovat nyt jo vähissä. Koronasta selvittiin joten kuten, nyt on vähän happea ilmassa. Edelleen koronan jälkeen työttömyys meidän alalla on ihan valtava. Kyllä tämä tekee sen tosi vaikeaksi. Jatkossa voidaan sitten tehdä vaan yksi tai kaksi kaupallista elokuvaa ja kaikki muu jää kaikki tekemättä. Sitten tehdään vaan yksi joku kassamagneetti.

Säätiön nokkamies Saarinen muistuttaa, että yhtään kassamagneettia ei tehdä ilman säätiön tukea.

Lobbaus epäonnistunut – elokuva tuo rahaa

Ohjaaja Dome Karukoski ja tuottaja Markus Selin antavat sapiskaa myös itselleen, SES:lle sekä APFI:lle eli av-tuotantoyhtiöiden edunvalvonta- ja tekijänoikeusyhdistykselle.

– No sehän on se meidän taiteilijoiden ongelma. Me aina puhutaan hienoja sanoja, litkitään punaviiniä Punavuoressa, eikä saada perille sitä faktaa, että me tuomme valtiolle rahaa. Elokuva tuo rahaa, emme ole vain kuluerä, sanoo Karukoski MTV:lle.

Suunniteltu leikkaus on tragedia, jonka mielestäni päättäjien pitää nyt pysäyttää, jatkaa Karukoski.

Markus Selin sanoo puolestaan, että elokuva-ala on epäonnistunut politiikkojen lobbauksessa. Tieto ei ole mennyt perille.

– Lobbausta ei ole tehty riittävästi. Nyt sitten herätään, kun päätökset ovat tulleet, ja lähetetään hätämerkkejä. Lobbauksen suurin virhe on se, että ei olla saatu sanomaa perille. Jokainen elokuvaan annettu euro tuo kaksi takaisin valtiolle. Me olemme ala, joka auttaa valtiota, sanoo Selin.

Myös Luottomies tarvitsee tukea – uhka myös kassamagneeteille

Moni suomalainen kuvittelee, että Suomen elokuvasäätiön tukea annetaan vain pienille, erikoisille tai ei katsojia kiinnostaville marginaalileffoille.

– Tosiasiassa tukea tarvitsevat kaikki isotkin tuotannot Luottomies-elokuvista Myrskyluodon Maijaan. Ja jos me emme tue omia tuotantoja, ei niihin saada myöskään kansainvälistä rahoitusta. Amerikasta tuli meille esimerkiksi kysymys, että tuemmeko Sisu 2 -elokuvaa. Sanoimme, että kyllä miljoonalla. He vastasivat, että hyvä. Siinä tapauksessa me satsaamme yhdeksän miljoonaa, selventää Saarinen.

Näyttelijä Eero Aho muistuttaa, että jos me emme kerro suomalaisia tarinoita, niin ei niitä kukaan mukaan tee.

– Ei olisi Tuntematonta Sotilasta, en olisi näytellyt koskaan Rokkaa, ei olisi tehty Kalevala – Kullervon tarinaa ilman elokuvasäätiötä, muistuttaa Eero Aho.