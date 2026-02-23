Viisi alueteatteria pitää Suomessa maakunnat kulttuurin kartalla.

Suomessa on viisi teatteria, joilla on alueteatterin asema. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että teatterit vievät esityksiään ympäröivään maakuntaan eivätkä työskentele pelkästään kotiteatterissaan.

Alueteatterit saavat hiukan enemmän valtionosuutta kiertueiden rahoittamiseksi, mutta toiminta ei missään tapauksessa ole taloudellisesti kannattavaa.

– Jos tätä tehtäisiin rahan vuoksi, kiertueista pitäisi luopua, sanoo Rovaniemen teatterin toiminnanjohtaja Miikka Keränen.

– Tätä tehdään, koska tämä on tärkeää ja merkityksellistä. Kaikkea ei voi mitata rahassa, kiteyttää Keränen.

Tänä talvena Rovaniemen teatteri kiertää Lappia kahdella esityksellä. Illalla esitetään aikuisille suunnattu näytelmä Vesisaaren Alma, joka kertoo Reidar Särestöniemen äidin tarinan. Aamulla sama seurue esittää lapsille suunnatun Tiitiäisen satupuun.

Helka Periaho Vesisaaren Alman roolissa.Rovaniemen teatteri

Kiertueella näyttelijät tekevät paljon muutakin kuin näyttelevät. He osallistuvat yhdessä teknisen henkilökunnan kanssa lavasteiden rakentamiseen, tavaroiden purkamiseen ja lastaamiseen sekä hoitavat itse maskeerauksensa ja pukunsa.

– Päivät ovat ympäripyöreitä, mutta on tässä oma viehätyksensä, sanoo näyttelijä Helka Periaho, joka on tänä talvena Vesisaaren Alma iltaisin ja aamuisin työt jatkuvat muun muassa siilin ja eukon rooleissa.

Satoja esityksiä maakunnissa

Teatterin tiedotuskeskus kertoo, että Suomessa on viisi alueteatteria: Rovaniemen Teatteri, Åbo Svenska Teatern, Joensuun kaupunginteatteri, Wasa Teatern ja Kajaanin kaupunginteatteri.

Alueteatterit toimivat seuduilla, jotka ovat harvaan asuttuja ja kaupunki teattereineen saattaa olla hyvinkin hankalan ja aikaa vievän matkan takana.

Tiedotuskeskuksen tilastojen mukaan näiden teattereiden esityksistä 20–30 prosenttia nähdään muualla kuin kotinäyttämöillä. Esimerkiksi vuonna 2024 näillä teattereilla oli kotikunnissaan yhteensä 716 esitystä ja kotikuntien ulkopuolella 182 esitystä.

Teatterit saavat alueteatteritoimintansa perusteella korotettua valtionosuutta.

Tervetulleita vieraita

Rovaniemen teatterin toiminnanjohtaja Keränen kertoo, että heidän linja-autonsa saatetaan jopa tunnistaa kylillä, ja pian kysellään, josko nämä ovat nyt niitä näyttelijöitä.

Ammattiteatteri tuntuu olevan hyvin tervetullutta Lapin kunnissa. Tänä talvena Vesisaaren Alma on ollut toistuvasti loppuunmyyty.

– Aiemmin lipun on saanut, kunhan on ilmestynyt paikalle, mutta tänä talvena lippu on pitänyt hankkia etukäteen, kertoo Keränen.

Teatteri kiinnostaa ihmisiä Lapin kylissä, vaikka absoluuttiset luvut eivät hurjia olekaan.

– Kilpisjärvellä meillä oli 49 katsojaa, mikä on noin puolet koko kylän asukkaista, sanoo Keränen.

Keränen pitää lastenteatterin viemistä kouluihin erityisen tärkeänä.

– Teknikkomme ovat kertoneet, että joskus heille on jäänyt näytöksen jälkeen aikaa kertoa omasta työstään lapsille. Ja kukapa tietää, ehkä näistä kohtaamisista syttyy kipinä, joka tuottaa vaikkapa tulevaisuuden ääni- ja valosuunnittelijoita, pohtii Keränen.