Dekkaritähti Jo Nesbon suositusta Harry Holesta uusi tv-sarja ja kirja: "Hän on kärsivä sielu, joka elää pimeässä universumissa" Jo Nesbo Viiden jälkeen -ohjelman erikoishaastattelussa kello 18 MTV3:lla ja Katsomossa! Lehtikuva Julkaistu 53 minuuttia sitten MTV VIIHDE – STT Suomessa tällä viikolla vierailevan Jo Nesbon suosittu rikossarja saa jatkoa syksyllä. Lisäksi Netflixiin on tulossa maaliskuussa Harry Hole -kirjoihin pohjautuva sarja. Hän on luottomieheni, ja palaan aina hänen luokseen. Näin menestyskirjailija Jo Nesbo kuvaa luomaansa rikostutkija Harry Holea, joka on yksi nykydekkarikirjallisuuden tunnetuimmista hahmoista. Syksyllä Harry Holen faneja hemmotellaan, kun kirjasarjan 14. osa ilmestyy lokakuussa neljän vuoden tauon jälkeen. Norjalaisen Nesbon mukaan paluu suositusta rikostutkijasta kirjoittamiseen on sekoitus iloa ja kidutusta. – Hän on kärsivä sielu, joka elää pimeässä universumissa. Toisinaan minun on kerättävä voimia ennen kuin voin siirtyä siihen maailmaan. Mutta toisaalta Harryn jälleennäkeminen on ilo, koska tunnen hänet niin hyvin, Suomessa tällä viikolla vieraileva Nesbo sanoo STT:lle. Hän esiintyy perjantaina uudessa Helsinki Noir -kirjallisuustapahtumassa. Nesbon mukaan Harry Hole -kirjat eivät kuitenkaan ole pelkästään synkkiä – se olisi hänen mielestään tylsää. – Vaikka maailma on synkkä, näen siellä aina toivon pilkahduksen. Kaiken kamppailun pohjalla on inhimillisyyttä — taistelu omia demoneja ja moraalisia virheitä vastaan, Nesbo selittää.

MTV:n Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa kirjailija kertoo, kuinka luuli julkisuutensa haittaavan mahdollista kirjailijan uraa, joten hän päätti käyttää ensin salanimeä - mutta kuinkas sitten kävikään. Katso MTV3:lta tai Katsomosta kello 18 alkaen!

Harry on 73-prosenttisesti Jo

Nesbo on usein kuvannut Harry Holea vanhaksi ystäväkseen. Kirjailija ja Harry ovat tehneet pitkän matkan yhdessä, sillä ensimmäinen Harry Hole -sarjan osa ilmestyi Norjassa vuonna 1997.

– Monessa suhteessa hän ei ole kasvanut ihmisenä lainkaan, Nesbo vitsailee, mutta peruu heti puheensa.

– Ei, hän on löytänyt rakkauden. Harry on huomannut olevansa rakastamisen arvoinen ja että hänellä on kyky rakastaa jotakuta aidosti siinä määrin, että hän olisi valmis uhraamaan henkensä sen vuoksi, hän sanoo.

Kuinka paljon Nesbo näkee hahmossa omaa itseään?

– 73 prosenttia on se, mitä yleensä vastaan tuohon kysymykseen. Olen tehnyt laskelmia, ja vastaus on 73 prosenttia, Nesbo sanoo.

Nesbon mukaan molemmilla on samantyylinen synkkä elämänkatsomus, joka rikostutkijan hahmossa liioitellusti korostuu.

– Me olemme syntyneet pessimisteiksi, mutta olemme silti romantikkoja. Harrylla on kuitenkin vahva taipumus ajautua pimeälle puolelle, kohti kuilua tavalla, jota minulla ei ole, Nesbo kuvailee.

Vaitonainen uudesta kirjasta

Harryn tulevista seikkailuista syksyllä ilmestyvässä kirjassa kirjailija ei vielä paljasta juuri mitään. Sen verran hän kuitenkin myöntyy kertomaan, että uuden kirjan tapahtumat sijoittuvat Norjan pääkaupunkiin Osloon ja elokuvatuotannon maailmaan.

– Uusi kirja kertoo elokuvatiimistä. Aloitan siitä, että näyttelijä ja elokuvatuottaja tapetaan samaan aikaan, Nesbo paljastaa.

Hän kertoo tehneensä taustatyötä kirjaansa viimeisten kolmen vuoden ajan.

Kirjan aihevalinta ei liene kovin yllättävää, Nesbo naurahtaa.

Kirjailija on itsekin pyörinyt viimeiset vuodet elokuvantuotannon maailmassa. Maaliskuun lopussa suoratoistopalvelu Netflixissä ensi-iltansa saa 9-jaksoinen, Harry Hole -kirjoihin perustuva Detective Hole -sarja.

– Olen ehdottomasti hyödyntänyt kokemustani pääkäsikirjoittaja-tuottajana, Nesbo sanoo.

Norjalainen sarja norjalaisille

Vaikka uusi Detective Hole -sarja on tulossa kansainväliseen levitykseen, Nesbo korostaa sen norjalaisuutta. Sarja kuvataan Norjassa, näyttelijät ovat norjalaisia ja sarja on ensisijaisesti suunnattuna norjalaiselle yleisölle, hän luettelee.

Nesbon tuotannosta on myös aiemmin tehty elokuvia ja tv-sarjoja. Aiemmista tuotannoista poiketen tällä kertaa Nesbo on itse ollut tiiviisti käsikirjoittamassa ja tuottamassa sarjaa.

Hän sanoo halunneensa tuoda sarjaan ennen kaikkea Harry Hole -kirjojen hengen ja huumorintajun.

– Ajatuksena oli, että pysytään uskollisina itsellemme, ei tehdä kompromisseja. Uskon, että sarja tulee olemaan synkkä, kovan linjan rikosdraama, joka ei ehkä ole kaikkien makuun, hän toteaa.

– Vaikka se ei menestyisikään, tulen silti muistelemaan tätä vuotta yhtenä mielenkiintoisimmista vuosista elämässäni, koska on ollut upeaa työskennellä niin monien lahjakkaiden ihmisten kanssa, hän jatkaa.

Monipuolinen tekijä

Nesbon mukaan suurin ero tv-sarjan tekemisen ja romaanin kirjoittamisen välillä on se, kuinka paljon ulkoiset tekijät vaikuttavat tuotantoprosessiin.

– Kun kirjoitat romaania, hallitset suurimman osan siitä, mitä siihen tulee. Ei ole budjettia, ei ole huonoa säätä, ei ole näyttelijöitä, jotka eivät suostu tekemään sitä, mitä haluat heidän tekevän, hän sanoo.

Nesbo on kokeillut uransa aikana monenlaisia taiteenmuotoja, lastenkirjoista musiikintekemiseen.

Onko kirjailijalta odotettavissa uusia aluevaltauksia myös tulevaisuudessa?

– Luulen, että minulla on ollut mahdollisuus kokeilla suurinta osaa asioista, joita olen halunnut kokeilla. Nyt haluan vain keskittyä tekemään työni paremmin, Nesbo linjaa.