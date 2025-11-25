Helsingin kaupunginteatteri lopettaa supersuositun Kiviä taskussa -näytelmän esittämisen.

Ensi vuosi 2026 on viimeinen Kiviä taskussa -vuosi, kertoo Helsingin Kaupunginteatteri tiedotteessaan.

Näyttelijät Martti Suosalo ja Mika Nuojua pukevat tiedotteen mukaan yli 24 vuotta palvelleet rooliasunsa ylleen viimeisen kerran 10. marraskuuta 2026.

Kiviä taskussa sai ensi-iltansa 24. lokakuuta vuonna 2002 Helsingin Kaupunginteatterin studio Pasilassa.

Ensi kuussa 17. joulukuuta juhlitaan tuhannetta Kiviä taskussa -esitystä.

Jos päivitys ei näy, voit katsoa sen tästä.

Lue myös juttu vuodelta 2022: 20 vuotta Kiviä taskussa – Martti Suosalo ja Mika Nuojua eivät aavistaneet harjoitussalissa millaista megahittiä olivat tekemässä

"Jokaisen matsin lähdemme voittamaan"

Suosikkiesitys on rikkonut Suomen ennätykset sekä esityskerroissa mitattuna että pisimpään yhtäjaksoisesti ohjelmistossa jatkaneena koko illan näytelmänä.

Katsojia irlantilaisen Marie Jonesin kirjoittama ja Pentti Kotkaniemen ohjaama esitys on kerännyt 364 000.

Moni katsojista on nähnyt ilmiöksi muodostuneen esityksen useaan kertaan.

Näin näyttelijäkaksikko avaa tuntemuksiaan vuosikymmeniä jatkuneesta menestyksestä:

– 23 vuoteen on syntynyt lapsia, leikelty polvia ja olkapäitä, kierretty Suomea ristiin rastiin moneen kertaan. Helsingissä olemme esiintyneet yleensä maanantaisin ja tiistaisin ja kutsummekin näitä iltoja ammattilaisilloiksi, Martti Suosalo kommentoi tiedotteessa.

– 1000. esitys on esitys siinä missä muutkin, jokaisen matsin lähdemme voittamaan. Kiitollinen olen yleisön tuesta. Kaikella on aikansa ja nyt on sitten aika lopettaa pikkuhiljaa tämän esityksen esittäminen HKT:ssa.

Mika Nuojuakin toteaa että hauskaa on ollut, mutta "ei menestys ole ilimatteeksi tullut".

– Erityisen hienoa on ollut huomata, kuinka tärkeä Kiviä taskussa -näytelmä on niin monille ihmisille. Se on antanut toivoa, uskoa ja iloa. Upeaa palautetta on tullut eri puolilta, Nuojua kommentoi.

Lue myös juttu vuodelta 2015: Kiviä taskussa -ohjaaja muistelee: Kutsu Linnan juhliin jäi saamatta

Tarina sijoittuu Irlantiin

Kiviä taskussa on tragikoominen näytelmä kahdesta irlantilaisesta miehestä, jotka menevät avustajiksi Hollywood-elokuvan kuvauksiin kotikylässään ja joutuvat kohtaamaan sekä unelmien ja todellisuuden ristiriidan.

Nuojua ja Suosalo vaihtavat lennossa roolista toiseen näytellen päähenkilöiden lisäksi myös kaikki muut näytelmän noin viisitoista roolia.

Yleisön rakastama esitys on vuosien varrella myös vieraillut lukuisissa maamme teattereissa.