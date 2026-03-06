Jenni Poikelus odottaa lasta.

Juontaja Jenni Poikelus, 38, on raskaana. Hän kertoi vauvauutisesta perjantaiaamuna YleX:n Poikelus, Pehkonen ja Parikka -radiolähetyksessä.

Lisäksi Poikelus jakoi raskausaiheisen postauksen Instagram-tililleen. Kuvaparin ensimmäisessä otoksessa juontaja poseeraa auringonpaisteessa käsi vatsallaan. Julkaisun toisena otoksena on ultraäänikuva.

– Elämä se aina välillä yllättää ja nyt se päätti yllättää vauvalla. Jos kaikki menee kivasti, niin kesällä maailmaan saapuu jo hyvässä iässä pöllin polttoa harjoitteleva uusi perheenjäsen (kts. 2. kuva), Poikelus kirjoittaa postauksessaan.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Juontaja kertoo, että aikoo kommentoida aihetta vain somessaan sekä YleX Aamu -radiolähetyksissä.

– Joten kuunnelkaa sitä sitten, koska sitä vedetäänkin PPP:n voimin enää toukokuun loppuun asti!! Kääk! hän päättää tekstistään.

Julkaisu on kerännyt lyhyessä ajassa valtavan määrän kommentteja.

– Tämä on kyllä maailman paras juttu. Onnea vielä täälläkin rakas ystävä! juontaja Alma Hätönen kirjoittaa.

– Onnea vielä täälläkin, juontaja Ville "Viki" Eerikkilä toivottaa.

– Tää on paras juttu aikoihin! Poikeluksen kanssa Ylex Aamua luotsaava Mika Parikka iloitsee.

– Mitä ihania uutisia, onnea! juontaja Karoliina Tuominen kommentoi.