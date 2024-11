Kommentti: Voittavatko Purran sakset Aleksis Kiven? Kulttuuri ei ole luksuspalvelu vaan hädässä, ja tämä on vasta alkua

”Nämä leikkaukset turhauttavat järjettömyydessään. Katselen kauhulla myös kaikkia muita leikkauksia, sitä miten ihmisten pahoinvointi lisääntyy. Toivonkin, että taiteilijoina voisimme yhdessä nostaa suuren peilin päättäjiemme eteen, ja kertoa taiteemme keinoin mitä täällä tapahtuu.” ”Tämä hallitus leikkaa kulttuuria ideologisista, ei taloudellisista syistä. Ei kyse ole säästöistä vaan siitä, että taiteilijat halutaan vaientaa. ” Taide voi parantaa, luoda kohtaamisia, tuoda elämään ulottuvuutta ja mysteerejä. Kaksi tärppiä: leikataan tuloista, jotka virtaavat Suomesta ulos, kuten kaivosyhtiöiden voitot. Ei leikata sieltä, mistä ei voi leikata, kuten ihmisyydestä” ”Vuonna 2224 ei ihastella kuinka hyvin 2000-luvulla osattiin konsultoida yritysviestintää ja myydä sähkösopimuksia. Ainoa merkittävä mitä meistä jää on kulttuuri ja taide. Kautta aikojen tämä on ymmärretty, mutta nyt muutamassa vuodessa on romutettu kaikki sivistys ja sen arvostus.”