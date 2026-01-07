MTV Uutiset Livessä pohditaan suorassa lähetyksessä, miten Venäjä hyötyy Donald Trumpin Tanskaan kohdistuvista uhkailuista.
Tanskaa ja Yhdysvaltoja on sitonut yhteen pitkä liittolaisuus. Molemmat olivat perustamassa sotilaisliitto Natoa vuonna 1949. Nyt tuota sidettä uhkaa presidentti Donald Trumpin vaatimus saada Grönlanti itselleen.
Mitä uhkaus tarkoittaa Naton ja lännen yhtenäisyydelle? Entä mitä Venäjällä ajatellaan tästä kaikesta? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaavat ulkomaantoimituksen päällikkö Mirja Kivimäki ja ulkomaantoimittaja Niko Nurminen suorassa lähetyksessä kello 13.
Katso lähetys suorana artikkelin alussa olevalta videolta tai MTV Katsomosta.