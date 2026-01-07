Heidi Asplund on MTV Uutisten videotuottaja. Hän tuottaa pääasiassa MTV Uutiset Liveä ja toimii aika ajoin myös videotoimittajana.

Asplundille voit laittaa juttuvinkkejä ja -toiveita, kun sellainen tulee mieleen. Laita viestiä etenkin jos sinulla on jokin hyvä video tarjolla tai toivot, että MTV Uutiset Livessä käsitellään jotain tiettyä aihetta syvemmin.