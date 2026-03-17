Pakistan on kiistänyt Afganistanin väitteen.

Noin 400 ihmistä on kuollut ja 250 haavoittunut Pakistanin sairaalaan tekemässä ilmaiskussa Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa, Afganistanin hallituksen tiedottaja sanoo.

Pakistan on kiistänyt iskun ja kuvaillut sitä harhaanjohtavaksi ja valheelliseksi. Pakistanin mukaan isku kohdistui sotilaskohteisiin ja terroristeja tukevaan infrastruktuuriin.

Väitetystä sairaalapommituksesta on julkaistu video, jonka voi katsoa jutun alusta. Sen aitoutta ei ole vahvistettu.

Afganistanin mukaan isku tapahtui maanantai-iltana kello yhdeksän. Jos sairaalan pommitus pitää paikkansa, on se yhdysvaltalaismedia CNN:n mukaan "merkittävä eskalaatio" Pakistanin ja Afganistanin välisissä taisteluissa.

Pakistanin ja Afganistanin välinen konflikti alkoi helmikuun lopulla. Maiden asevoimat ovat toistuvasti ottaneet yhteen pitkällä yhteisellä rajallaan, minkä lisäksi Pakistan on käyttänyt ilmavoimiaan lukuisiin iskuihin.

Toiveet tulitauosta ovat toistaiseksi kaikuneet kuuroille korville.

Maiden väliset suhteet ovat jo pidemmän aikaan olleet väkivaltaiset, eikä Qatarin lokakuussa välittämä tulitauko ole kestänyt.

Taisteluiden juurisyy on maiden välinen raja, jota Pakistan pitää virallisena, mutta jota Afganistan ei ole koskaan virallisesti hyväksynyt. Afganistanin mukaan raja jakaa pashtutien etnisen ryhmän kahtia.

Maataistelut rajaseudulla laajenivat sen jälkeen, kun Afganistan syytti Pakistanin ilmaiskujen tappaneet siviileitä. Pakistan on julistanut "avoimen sodan" Afganistanille. Sodan pelätään ruokkivan terroristijärjestöjä.

Sunnuntaina Pakistanin hallitus sanoi asevoimiensa tappaneensa 684 afgaanisotilasta. Afganistanin mukaan sen kärsimät tappiot ovat huomattavasti pienempiä. Afganistan itse on kertonut tappaneensa noin 100 pakistanilaissotilasta.