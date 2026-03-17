Turun yliopisto pyytää punkkeja postitse.

Puutiaiskausi on jo alkanut eteläisessä Suomessa ja Ahvenanmaalla, muistuttavat Turun yliopiston puutiaistutkijat. Pian kausi etenee lumipeitteen väistymisen ja lämpötilojen nousujen mukana kohti pohjoista.

Aktivoituvien puutiaisten myötä palaa myös puutiaisvälitteisten tautien riski.

Suomessa puutiaiset kantavat borrelioosia aiheuttavaa Borrelia-bakteeria ja puutiaisaivotulehdusta aiheuttava TBE-virusta.

Lisäksi tutkijat ovat havainneet myös lukuisia muita mahdollisia taudinaiheuttajia.

Turun yliopiston tutkijat pyytävät tänä vuonna kansalaisia lähettämään puutiaisia yliopistolle tutkittavaksi.

Näytteiden avulla tutkitaan, miten puutiaisten ja niiden levittämien taudinaiheuttajien lajisto ja esiintyminen ovat muuttuneet viimeisen vuosikymmenen aikana Suomessa.

Näytteitä kerätään puutiaisten koko aktiivisuuskauden ajan. Kausi kestää etelässä nykyään usein joulukuuhun asti.