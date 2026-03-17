Skotlannin osakilpailu tulee mukaan rallin MM-sarjaan kolmivuotisella sopimuksella kaudesta 2027 alkaen.

Britanniassa on ajettu MM-rallia edellisen kerran vuonna 2019. Perinteikäs Walesin osakilpailu putosi tuon jälkeen kalenterista.

Skotlannin sorarallin keskus tulee olemaan Aberdeenin kaupunki maan koillisosassa. Ajankohtaa ei ole vielä vahvistettu, mutta sen uskotaan olevan syksyllä.

– Tämä on valtava uutinen rallin MM-sarjalle. Tämä osoittaa, että olemme menossa positiiviseen suuntaan, Kansainvälisen autoliiton varapuheenjohtaja Malcolm Wilson kommentoi Dirtfishin mukaan.

Moninkertainen maailmanmestari Sebastien Ogier, joka on juhlinut MM-rallin voittoa viidesti Britannian maaperällä, otti uutisen ilolla vastaan.

– Minulla on aina ollut mukavaa siellä, ja sen pitäisi mielestäni olla kauden viimeinen kisa, mutta niin ei varmaankaan tapahdu. Se oli aina täydellinen päätöskisa, Toyota-tähti kommentoi viitaten Saudi-Arabian MM-rallin pitkään sopimukseen kauden päättävänä kilpailuna.

Oliver Solbergin brittikartturi Elliott Edmondson on luonnollisesti innoissaan.

– Tämä on ollut pitkään tuloillaan, enkä malta odottaa, hän hehkutti.