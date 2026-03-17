Tuleva lapsi on Anniina Valtosen toinen.
Meteorologi Anniina Valtonen odottaa toista lastaan. Hän kertoo vauvauutisesta Instagramiin jakamansa kuvan yhteydessä.
Kuvassa siniseen mekkoon pukeutunut Valtonen pitelee pyöristynyttä vatsaansa. Julkaisun kuvatekstiin on raapustettu keskustelu, jonka meteorologi kävi 2-vuotiaan esikoisensa kanssa.
– "Äidin masussa on vauva." "Niin on." "Koska vauva tulee?" "Kesällä." "Koska on kesä?" "Sitten, kun puissa on vihreät lehdet ja aurinko lämmittää niin, että hiekkalaatikolla voi leikkiä T-paita päällä." Pienokainen laittaa suunsa lähelle vatsaani ja huutaa "HERÄTYS! TUU LEIKKIMÄÄN!", Valtonen kirjoittaa.
Julkaisun kommenttikenttä on täyttynyt onnentoivotuksista.