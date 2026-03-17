Hotellien aamiaistarjonnalla on yllättävän suuri vaikutus asiakaskokemukseen.

Hotellia valitessa monilla on nykypäivänä mielessä myös yöpymisen yhteydessä nautittava aamupala. Hotelli saatetaan jopa valita sen perusteella, millainen aamiainen paikan päällä on tarjolla.

Huomenta Suomessa selvitettiin maaliskuussa, millaiset aamiaisruoat houkuttelevat nyt hotellivieraita.

Aamiainen vaikuttaa suoraan asiakastyytyväisyyteen

Helsingin paraatipaikalla sijaitsevan Scandic Grand Centralin keittiöpäällikkö Ali Suviala kertoo hotellin aamupalabuffetin koostuvan jopa yli 200 eri komponentista. Suviala tietää, että onnistuneella aamiaiskokemuksella on suuri merkitys.

– Aamiainen on yksi suurimmista asioista, mikä vaikuttaa esimerkiksi hotellin asiakastyytyväisyyteen. Se on ihan merkittävässä osassa siinä, että millainen se vierailu on ollut.

Kesäkuussa 2025 uutisoitiin Scandic-hotellien muuttuvista aamupalakäytännöistä. Uusissa varauksissa aamiainen ei kuulu enää automaattisesti huoneen hintaan, vaan se on erikseen varattavissa oleva lisäpalvelu. Suvialan mukaan päätös liittyy ennen kaikkea asiakkaan valinnanvapauteen: jos aamiaista ei ota, huoneen hinta on aiempaa edullisempi.