Ulkoministeri Elina Valtosen mukaan Suomi ei hyväksy sitä, että Iranin hallinto on sulkenut internetin jatkaakseen sortoa katseilta piilossa.

Suomi tarkastelee EU:n kanssa, voidaanko Iraniin kohdistuvia pakotejärjestelyjä kiristää maassa vallitsevan tilanteen vuoksi, ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kertoo STT:lle.

– Nimenomaan kiristää niin, että ne kohdistuisivat näihin täysin ihmisoikeuksia vastaan käyviin toimiin ja henkilöihin hallinnossa, jotka tähän osallistuvat, Valtonen kertoo.

– Tämä työ on nyt Euroopan unionissa käynnissä, ja tänään on kokous tästä aiheesta, ministeri lisää.

Valtosen mukaan myös tilannekuvaa Iranista kartoitetaan. Viime viikolla maassa alkanut internet-yhteyksien katkos on jättänyt tilanteen epäselväksi.

Valtosen mukaan Suomi ei hyväksy sitä, että Iranin hallinto on sulkenut internetin jatkaakseen sortoa katseilta piilossa. Ministeri otti asiaan kantaa aiemmin tiistaina viestipalvelu X:ssä.

– Tätä emme hyväksy. Seisomme Iranin kansan rinnalla – niin naisten kuin miesten, Valtonen kirjoittaa.

"Tilanne on varsin epäselvä"

Ministeri kertoo STT:lle pitävänsä huolestuttavana, että jopa kansainvälisten suurlähetystöjen yhteydensaanti ulkomaailmaan on ollut rajattua.

– Tilanne on varsin epäselvä. Se, mitä tiedämme, on erittäin huolestuttavaa. Se voidaan sanoa varmasti, että väkivaltaa on kohdistunut siviileihin ja myös kuolonuhreja on tullut.

Ulkoministeriö puhutteli tiistaina Iranin suurlähetystön asiainhoitajan Helsingissä.

– Kerroimme hänelle, että emme hyväksy minkäänlaista väkivaltaa siviilejä kohtaan, ja kehotamme Irania paitsi luopumaan siitä, myös vapauttamaan vangit, jotka on vangittu nyt näiden mielenilmausten yhteydessä, Valtonen kertoo.

Valtonen MTV:lle: Tapaamisilla ja puheluilla myös vaikutusta

Valtonen kertoo MTV:lle, että tapaamisilla ja puheluilla Iranin kanssa voidaan myös vaikuttaa maan toimintaan.

– Kyllä näillä merkitystä on. Varsinkin, kun koko maailma käytännössä seuraa sitä, mitä Iranissa tapahtuu ja tuskin jää toimettomaksi, Valtonen sanoo MTV Uutisille.

Valtonen huomauttaa, että Iranin talous on jo nyt erittäin heikossa tilassa.

– Muun muassa EU ja Euroopan markkinana on tai olisi erittäin tärkeä Iranille. Tätä kautta voidaan painostaa hallintoa ottamaan tavan ihminen paremmin huomioon, Valtonen selittää.

–Tietenkin tässä on myös kyse siitä, että sekä naiset että miehet voivat tasa-arvoisesti osallistua yhteiskunnan toimintaan ja tämä on ollut myös oma viestini, kun olen keskustellut ulkoministerikollegani kanssa, Valtonen lisää.

Valtosen STT:lle antamien kommenttien mukaan Suomen Teheranin-suurlähetystö on kyennyt toimimaan jokseenkin normaalisti vallitsevissa olosuhteissa. Lähetystöllä on varauduttu siihen, että turvallisuustilanne maassa saattaa edelleen heikentyä.

Ulkoministeriön tietojen mukaan Iranissa on parhaillaan noin 80–100 matkustusilmoituksen tehnyttä Suomen kansalaista. Valtosen mukaan heihin kaikkiin on oltu yhteydessä ja heitä on muun muassa kehotettu välttämään laajempia väkijoukkoja.

Iranin yli kaksi viikkoa kestäneissä mielenosoituksissa on eri lähteiden mukaan kuollut satoja ihmisiä ja tuhansia on pidätetty. Yhdysvalloista toimivan HRANA -järjestön mukaan kuolleita olisi maanantai-iltaan mennessä vahvistettu lähes 650.

Liikehdintä sai alkunsa talousongelmista, mutta on laajentunut vastustamaan maan uskonnollista ja vanhoillista hallintoa.

Suurlähetystön lipputanko kaadettiin

Iranin suurlähetystöön Helsingissä kohdistui maanantaina ilkivaltaa. Poliisin mukaan Helsingin Kulosaaressa sijaitsevan Iranin suurlähetystön pihalla kaadettiin lipputanko ja töhrittiin aitaa.

Poliisi otti kiinni kaksi ihmistä, joita se epäilee törkeästä julkisrauhan rikkomisesta ja vahingonteosta.

