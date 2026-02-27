Sotilas- ja siviililiikennettä ohjaavaan GPS-järjestelmään kohdistuu yhä enemmän häirintää.

Nykyiseen teknologiseen sodankäyntiin kuuluu yhtenä osana myös GPS-satelliittipaikannusjärjestelmän häirintä. Newsweek kertoo artikkelissaan, että kvanttiteknologia tarjoaa kuitenkin nyt uuden vaihtoehdon GPS-järjestelmän rinnalle.

Yhdysvaltain hallituksen alihankkija Q-CTRL kertoo lehdelle, että yhtiön kehittämät kvanttianturit ja niitä käyttävä ohjelmisto tuodaan markkinoille myöhemmin tänä vuonna.

– Trumpin hallinto auttaa varmistamaan, että kilpailijat eivät koskaan pysty saavuttamaan Yhdysvaltojen johtoasemaa tällä alalla, ja Q-CTRL pyrkii toteuttamaan tämän vision yhteistyössä hallituksen kanssa, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Michael Biercuk.

Biercukin mukaan juuri GPS-häirintä on nyt kovin haaste. Nato-maat ovat syyttäneet Venäjää GPS-häirinnästä osana hybridisodankäyntiä. Venäjä on puolestaan kiistänyt siviilikäytössä olevan GPS-järjestelmän häirinnän.