Vuoden sipoolainen -kilpailussa jouduttiin hylkäämään yli 2 000 ääntä, jotka oli masinoitu Ylilauta-verkkosivuston kautta.
Erikoisen nettitempauksen takia äänipotin vuoden sipoolaiseksi veti rappiostriimaajana tunnettu Arttu "Upi" Pulkkinen. Sipoon Sanomat kertoo, että toimitus hylkäsi kyseisen henkilön tyystin kisasta. Pulkkinen on muun muassa tuomittu erinäisistä rikoksista.
Sipoon Sanomien päätoimittajan Ulla Ylihernen mukaan diskattu henkilö ei sopinut kisan henkeen eikä ideaan, sillä kilpailun on tarkoitus nostaa Sipoota positiivisessa hengessä.
Vuoden sipoolaiseksi äänestettiin lopulta 22-vuotias alppitähti Eduard Hallberg.
Hallberg keräsi hyväksytyistä äänistä 21,9 prosenttia.