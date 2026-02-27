Suomessa setelien kierrosta löydettiin viime vuonna 483 euroseteliväärennöstä, kertoo Suomen Pankki.
Määrä väheni kahteen edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2023 kierrosta löytyi 653 väärennettyä euroseteliä, ja vuonna 2024 niitä löytyi 714.
Suomen Pankin mukaan löytyneiden euroseteliväärennösten määrä on pysynyt alhaisena muuhun euroalueeseen verrattuna.
Viime vuonna Suomessa kierrossa olleiden setelien joukosta löydettiin eniten 50 euron väärennöksiä. Niitä oli yhteensä 251.
– Vaikka todennäköisyys saada haltuunsa väärennetty seteli on erittäin pieni, on suositeltavaa tarkistaa setelin turvatekijät aina seteleitä käsiteltäessä, sanoo Suomen Pankin seteliasiantuntija Olli Vehmas tiedotteessa.
Euroopan keskuspankin EKP:n mukaan viime vuonna poistettiin kierrosta 444 000 väärennettyä euroseteliä. Miljoonaa aitoa liikkeessä olevaa seteliä kohden löydettiin 14 väärennöstä.