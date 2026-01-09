Levottomuuksista ja tyytymättömyydestä syytetään ulkopuolisia, sanoo Iranin tilannetta seuraava yliopistoprofessori.
Iranin laajat mielenosoitukset voivat johtaa vallankumoukseen, arvioi Helsingin yliopiston Lähi-idän professori Hannu Juusola MTV Uutisille.
– Missään nimessä se ei ole itsestäänselvyys tai helppo tie, Juusola kuvailee puhelimitse.
Iranin elinkustannuskriisistä ja inflaatiosta syttyneet protestit ovat jatkuneet noin kaksi viikkoa.
Mielenosoitusten laajuus on epäselvä, sillä esimerkiksi Iranin internet pimennettiin eilen torstaina.
– Kokonaiskuvan saaminen ei helppoa, sillä tiedon välitystä pyritään vaikeuttamaan, professori Juusola toteaa.
Juusola kuitenkin arvioi, että mielenosoitukset ovat viime päivinä selvästi laajentuneet.
– Tilannetta voi kuvailla kansannousuksi, hän toteaa.
Juusola vertaa mielenosoituksia vuoteen 2009, jolloin Iranin pääkaupungissa Teheranissa jopa yli sata tuhatta ihmistä osoitti mieltään presidentinvaalien virallista tulosta vastaan.
Kymmenet mielenosoittajat saivat surmansa ja satoja ihmisiä pidätettiin. Valta ei kuitenkaan vaihtunut.
Kymmeniä kuollut, mukana lapsia
Kansalaisjärjestö Iran Human Rightsin mukaan nyt käynnissä olevissa mielenosoituksissa on kuollut ainakin 45 ihmistä, joista kahdeksan lapsia.
Lisäksi mielenosoituksissa on loukkaantunut järjestön mukaan satoja ihmisiä ja niihin liittyen on pidätetty yli 2 000 henkilöä.
Helsingin yliopiston Juusolan mukaan on hyvin todennäköistä, että mielenosoituksissa tulee lisää kuolonuhreja.
"Tehtävänä vain tuhota"
Iranin hallinto ei peräänny mielenosoituksista huolimatta, sanoo maan ylin johtaja Ayatollah Ali Khamenei. Asiasta uutisoi yhdysvaltalaismedia The New York Times.
Lisäksi Khamenei syytti mielenosoittajia vandaaleiksi, jotka pyrkivät miellyttämään Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia.
– On ihmisiä, joiden tehtävänä on vain tuhota, Khamenei sanoi televisioidussa puheessa maan pääkaupungissa Teheranissa.
Lähi-idän professori Juusola ei pidä Khamenein lausuntoa yllättävänä.
– Näin yksinvaltaiset järjestelmät toimivat. Levottomuuksista ja tyytymättömyydestä syytetään ulkopuolisia tahoja, hän sanoo.
Mitä Trump tekee?
Presidentti Trump on sanonut Yhdysvaltojen puuttuvan tilanteeseen, mikäli Iranissa tapetaan mielenosoittajia.
Useat yhdysvaltalaislehti Washington Postin haastattelemat iranilaiset ovat sanoneet Trumpin julkisen tuen mielenosoittajille lisänneen ihmisten motivaatioita lähteä kaduille.
Juusola pitää Trumpin uhkauksen toteutumista mahdollisena. Asiaa voi kuitenkin hidastaa se, että Trumpin hallinto ymmärtää, mitä mielenosoituksiin puuttumisesta voisi seurata.
– Jos Yhdysvallat puuttuisi mielenosoituksiin, se voisi jopa pelata Iranin hallinnon pussiin. Hallinto pyrkii luomaan sanomaa, jonka mukaan mielenosoitusten taustalla ovat Yhdysvallat ja Israel, Juusola sanoo.
– Tämä sanoma vahvistuisi, hän jatkaa.