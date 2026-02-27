Tappara meni illan SM-liigakierroksella KalPan vieraana johtoon todellisella salamamaalilla.

Lue myös: Lukolta merkittävä sopimusuutinen

Joona Saarelainen kauhoi ottelun ensimmäisen aloituksen kuopiolaisille, mutta tämän jälkeen keltapaidoilta meni kaikki pieleen.

Tappara painoi hanakasti päälle, ja KalPa menetti omassa kenttäpäädyssään kiekon kolmesti ensimmäisten 20 sekunnin aikana. Kasper Simontaival laukoi Tapparan johtoon ottelun ensimmäisellä laukauksella 21 sekunnin kohdalla.

Tapparan junioripolun läpi käynyt Simontaival, 24, pelasi KalPassa neljä kautta vuosina 2021–2025 ennen kuin palasi täksi kaudeksi Tampereelle.

– Maali maistuu aina. Hieno pinchi meidän pakilta, ja sain vähän ilmaisen siinä. Tein vähän väärän valinnan alkuun, mutta kävi tuuri tällä kertaa, Simontaival kertasi Siim Liivikin haastattelussa kauden 15:ttä osumaansa heti sen jälkeen.

Eetu Tuulola lisäsi Tapparan johdon 2–0:aan yhdeksän minuutin kohdalla.

KalPan kymmenestä parhaasta pistemiehestä kuusi on sivussa kokoonpanosta loukkaantumisen vuoksi.