Ruotsin armeija vahvisti torstaina torjuneensa tuntemattoman droonin lähellä ranskalaista lentotukialusta Ruotsin vesillä.
Ranskan ulkoministeri sanoo, että Ranskan lentotukialuksen häiritseminen droonilla Ruotsin vesillä oli naurettava provokaatio, varsinkin jos lennokki oli venäläinen.
– Jos todellakin tämän tapahtuman juurisyy on venäläinen, pystyn vetämään siitä vain yhden johtopäätöksen: kyseessä olisi naurettava provokaatio, sanoi ulkoministeri Jean-Noel Barrot toimittajille vieraillessaan lentotukialuksella.
Barrotin mukaan lentotukialukselle tai sen saattueelle ei olisi voinut koitua mitään vaaraa droonista. Ranskalaisalus oli Ruotsin aluevesillä strategisissa harjoituksissa.
Ruotsin armeija vahvisti torstaina torjuneensa tuntemattoman droonin lähellä ranskalaista Charles de Gaulle -lentotukialusta Ruotsin vesillä keskiviikkona. Drooni havaittiin Juutinrauman salmessa Malmön lähellä, kun lentotukialus oli Ruotsin alueella.
Ruotsin puolustusministeri Pål Jonson sanoi torstaina, että kyseessä oli todennäköisesti venäläinen drooni. Kremlin edustaja Dmitri Peskov kommentoi väitettä venäläisdroonista toimittajille "täysin absurdina".