Iranin ja Yhdysvaltojen välisissä neuvotteluissa saavutettiin välittäjänä toimineen Omanin ulkoministerin mukaan merkittävää edistystä.
Iranin ja Yhdysvaltojen väliset epäsuorat keskustelut Iranin ydinohjelmasta ovat päättyneet Genevessä, Sveitsissä. Neuvotteluissa välittäjänä toimineen Omanin ulkoministerin mukaan keskusteluissa saavutettiin merkittävää edistystä.
Ulkoministerin mukaan teknisiä keskusteluja aiotaan jatkaa Wienissä ensi viikolla.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut Irania iskuilla, ellei ydinohjelmasta synny sopimusta. Trump antoi viime viikolla ymmärtää, että jos sopua ei synny noin kahden viikon sisällä, Yhdysvallat hyökkää Iraniin.