Suomessa asuvia iranilaisia kokoontui Helsinkiin osoittamaan mieltään Iranin nykyistä johtoa vastaan.

Iranissa mittavat mielenosoitukset hallintoa vastaan ovat jatkuneet jo kaksi viikkoa.

Iranin viranomaiset katkaisivat perjantaina internet-yhteydet maasta, jonka jälkeen Iranista ei ole saatu tietoa ulkomaille maan tapahtumista. Sitä ennenkin viestintää rajoitettiin tuntuvasti.

Harvat Iranista maailmalle levinneet silminnäkijävideot on lähetetty esimerkiksi satelliittilinkkien välityksellä. Niissä näkyy, kuinka tuhannet ihmiset osoittavat mieltään pääkaupunki Teheranissa sekä useissa muissa kaupungeissa.

– Emme saa mitään yhteyttä perheisiimme siellä. Iranissa tapetaan ihmisiä, jotka vastustavat islamilaista valtiota, kertoo Arezou Khakpour.

"Olen tosi huolissani"

Khakpour asuu Suomessa, mutta seuraa tarkasti kotimaan tilannetta. Hän on yksi useista kymmenistä iranilaisista ja iranilaistaustaisista, joka on kokoontunut tänään Helsingin Narinkkatorille osoittamaan mieltään Iranin hallintoa vastaan.

– Olen tosi huolissani. Internet-yhteydet ovat katki, koska miljoonat ihmiset ovat kadulla ja maan johtajat eivät halua, että muu maailma näkee, mitä siellä tapahtuu, hän arvioi.