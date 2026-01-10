Iranin viranomaiset katkaisivat perjantaina internet-yhteydet maasta, jonka jälkeen Iranista ei ole saatu tietoa ulkomaille maan tapahtumista. Sitä ennenkin viestintää rajoitettiin tuntuvasti.
Harvat Iranista maailmalle levinneet silminnäkijävideot on lähetetty esimerkiksi satelliittilinkkien välityksellä. Niissä näkyy, kuinka tuhannet ihmiset osoittavat mieltään pääkaupunki Teheranissa sekä useissa muissa kaupungeissa.
– Emme saa mitään yhteyttä perheisiimme siellä. Iranissa tapetaan ihmisiä, jotka vastustavat islamilaista valtiota, kertoo Arezou Khakpour.
"Olen tosi huolissani"
Khakpour asuu Suomessa, mutta seuraa tarkasti kotimaan tilannetta. Hän on yksi useista kymmenistä iranilaisista ja iranilaistaustaisista, joka on kokoontunut tänään Helsingin Narinkkatorille osoittamaan mieltään Iranin hallintoa vastaan.
– Olen tosi huolissani. Internet-yhteydet ovat katki, koska miljoonat ihmiset ovat kadulla ja maan johtajat eivät halua, että muu maailma näkee, mitä siellä tapahtuu, hän arvioi.
Cyrus Parsa muistuttaa, että taloudellinen tilanne ei ole ainoa syy meneillään olevalle liikehdinnälle.
– Iranilaiset eivät halua osallistua muiden sotiin. He haluavat olla hyvissä väleissä esimerkiksi länsimaihin, Parsa luettelee.
Hän muistuttaa, että Iranissa elettiin varsin maallista elämää ennen vuoden 1979 islamilaista vallankumousta. Siihen asti maata hallitsi Yhdysvaltojen tukema itsevaltainen šaahi Mohammad Reza Pahlavi.
Pahlavin poika, Reza Pahlavi, elää maanpaossa ja on ulkomailta käsin kehottanut iranilaisia liittymään kansannousuun Iranin ylintä johtajaa, ajatollah Ali Khameneita vastaan.
– Pahlavi on yhdistänyt kansan. Sen takia meillä on voimaa, Parsa uskoo.
Suurimmat mielenosoitukset vuosiin
Myös Amirali Moradi on paikalla Narinkkatorilla. Hän on kietonut hartioidensa ympärille Iranin monarkian lipun, jota käytettiin maassa vuoteen 1979 asti.
Amirali Moradi muutti Suomeen kuusi vuotta sitten.MTV
Hän muistuttaa, että mielenosoitukset islamilaista teokratiaa vastaan ovat jatkuneet läpi vuosikymmenien. Esimerkiksi naiset ovat osoittaneet mieltään pakollista hijabia vastaan.
Monilla on vielä varsin tuoreessa muistissa poliisiväkivaltaan kuolleen Jina Mahsa Aminin tapaus vuodelta 2022, josta sai alkunsa Women, Life, Freedom -mielenosoitusten aalto Iranissa. Mielenosoitusten nimi on suomeksi "naiset, elämä, vapaus", ja ne keskittyivät vaatimaan naisille tasa-arvoa Iranissa.
Vuoden 2022 lopun ja vuoden 2023 alun massamielenosoitukset lakkasivat, kun Iranin hallinto surmasi satoja ja pidätti tuhansia mielenosoittajia.
– Aiemminkin ihmiset tiesivät, että he eivät halua islamilaista tasavaltaa. Mutta heillä ei ollut tiedossa, mitä Iraniin syntyisi sen tilalle, Moradi sanoo.
Hän ymmärtää, miksi tällä kertaa monet ovat yhdistäneet voimansa Reza Pahlavin taakse.
– Ihmiset luottavat häneen. Se antaa meille toivoa, että tällä kertaa on luotettava vaihtoehto nykyhallinnolle, Moradi kertoo.