Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei ole vielä tehnyt lopullista päätöstä mahdollisesta hyökkäyksestä Iraniin.

Presidentti sanoo kuitenkin olevansa turhautunut Iranin asenteeseen neuvotteluissa.

Trumpin mukaan Iran ei ole halukas antamaan Yhdysvalloille sitä, mitä maan on pakko saada, joten hän ei ole innoissaan.

Trump on uhkaillut useaan otteeseen sotilaallisella iskulla Iraniin, jos maan kanssa ei saavuteta sopua sen ydinohjelmasta.