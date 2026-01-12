Iranissa on ollut laajoja hallinnon vastaisia mielenosoituksia.
Lähi-idässä sijaitsevan Iranin internet-yhteyksien katkos on tähän aamuun mennessä kestänyt yli 84 tuntia eli kolme ja puoli vuorokautta. Asiasta kertoo internet-yhteyksiä seuraava Netblocks-sivusto.
Sivuston mukaan internet-yhteyksien katkoa voidaan kiertää lyhytaaltoradioilla, maan rajojen läheisyydessä sijaitsevilla toisten valtioiden alueella sijaitsevien matkapuhelinverkkoasemien avulla, Starlink-satelliittipalvelun avulla tai satelliittipuhelimilla.