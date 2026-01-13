Paikalla oli poliisin mukaan useita ihmisiä, joista ainakin kaksi oli tunkeutunut lähetystön pihaan.

Helsingin poliisi epäilee kahta miestä eilen maanantaina tapahtuneesta Iranin suurlähetystön lipputangon katkaisemisesta, lipun repimisestä sekä lähetystön seinän töhrimisestä. Poliisi tutkii ilkivaltaa törkeänä julkisrauhan rikkomisena ja kahtena vahingontekona.

Poliisin mukaan Iranin Suomen-lähetystöllä oli maanantaina iltapäivällä useita ihmisiä, joista ainakin kaksi oli tunkeutunut lähetystön pihaan.

Poliisi sai hälytyksen paikalle Helsingin Kulosaareen noin kello viiden aikaan, mutta epäillyt olivat poistuneet paikalta poliisin saapuessa.

Paikalta oli poistunut myös auto, jonka poliisi yhytti hieman myöhemmin Helsingin Itäkeskuksesta. Autosta löytyi kaksi rikoksista epäiltyä miestä. Poliisi on ottanut heidät kiinni.

Poliisi ei heti osannut sanoa kansalaisuutta

Tutkinnanjohtaja Tommi Lehtonen ei osannut vielä tänään aamupäivällä kertoa, minkä maan kansalaisia miehet ovat, mutta hänen mukaansa he asuvat Suomessa.

Poliisi aikoo kuulustella miehiä vielä tämän päivän aikana. Lehtonen sanoo, että poliisi päättää muun muassa kuulustelujen perusteella, pidätetäänkö miehet vai päästetäänkö heidät vapaaksi.

Hän ei osannut tuoreeltaan kertoa, miten miehet olivat tunkeutuneet lähetystön pihaan ja millä keinoin he olivat katkaisseet lipputangon.

– Kokemukseni mukaan se on kyllä ihan aidattu alue. Käsittääkseni sinne ei pääse suoraan kävelemällä, Lehtonen lisää.

Uudet kiinniotot mahdollisia

Lehtonen kertoo, että poliisilla on asiassa "ilmiselvästi" muitakin epäiltyjä, mutta heidän henkilöllisyytensä on vielä selvittämättä. Hänen mukaansa on siis mahdollista, että poliisi tekee asiassa vielä lisää kiinniottoja ja kuulustelee muita paikalla olleita, jos heidän jäljilleen päästään.

Lehtonen ei tiedä, oliko suurlähetystöllä maanantaina meneillään esimerkiksi jonkinlainen mielenosoitus. Hän arvioi, että paikalla oli noin kymmenkunta ihmistä.

Iranissa yli kaksi viikkoa kestäneissä hallinnonvastaisissa mielenosoituksissa on kuollut ihmisoikeusjärjestöjen mukaan satoja ihmisiä.

Lehtonen toteaa, että vaikka epäiltyjä ei ole vielä kuulusteltu ja teon motiivi on epäselvä, "maailmanpoliittisesta tilanteesta voi vetää jonkunnäköisiä johtopäätöksiä" teon taustalla olleista syistä.

– Sanotaan näin, että emme ole poliisissa täysin pimennossa, mutta epäillyt eivät ole vielä päässeet itse kertomaan omista motiiveistaan, Lehtonen muotoilee.

Iranin suurlähetystön edustalla oli mielenosoitus myös tänään tiistaina aamupäivänä.

STT:n kuvaajan paikalta ottamista valokuvista näkyy, että töhryjä oli tehty maanantaina ainakin lähetystön aitaan laajalle alueelle. Isolle alueelle tehdyt jäljet oli kuitenkin jo ehditty peittää valkoisella maalilla.