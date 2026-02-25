Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan hän ei epäröi tarvittaessa kohdata uhkia, jotka kohtaavat Yhdysvaltoja.
Donald Trump väittää, että Iran työskentelee kehittääkseen ohjuksia, jotka yltävät Yhdysvaltoihin asti.
Presidentin mukaan hän pyrkii ratkaisemaan maiden välisen konfliktin diplomaattisesti.
Trump on uhannut Irania iskuilla, ellei sopimusta maan ydinohjelmasta synny. Iran on puolestaan sanonut vastaavansa mihin hyvänsä hyökkäykseen, vaikka kyse olisi rajoitetuista iskuista.
1:03Iranin tilanne huolestuttaa Lähi-idässä: "Ruutitynnyri voi räjähtää"