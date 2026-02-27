Kanadalaishyökkääjä Maxime Fortier rikkoi illan SM-liigakierroksella SaiPan yhden kauden piste-ennätyksen.
Fortierilla oli HPK-ottelun alkaessa koossa 60 (27+33) tehopistettä, ja tällä lukemalla hän jakoi kaikkien aikojen SaiPa-pörssin piikkipaikan Otakar Janeckyn kanssa.
Legendaarinen tšekkihyökkääjä teki Lappeenrannassa ensimmäisellä Suomen-kaudellaan 1990–91 tehot 21+39 ennen kuin siirtyi Jokereihin.
Fortier ohitti Janeckyn saatuaan päätöserän alussa syöttöpisteen Henri Nikkasen viimeistelemään 2–1-johtomaaliin. Muutamaa minuuttia myöhemmin tämä sama tandem juoni SaiPan 3–1-johtoon, ja Nikkanen viimeisteli samalla hattutempun täyteen.
SaiPa oli lopulta parempi maalein 5–1 ja otti näin jo kahdeksannen peräkkäisen voittonsa.