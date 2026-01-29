Brysselissä ulkoministerikokousta seurannut MTV Uutisten kirjeenvaihtaja arvioi, että EU:lla on hyvin rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa Iraniin.
Janne Puumalainen
– Nyt siis päätettiin pakotteista muun muassa Iranin hallinnon jäsenille, joita pidetään vastuullisina tuhansien tai joidenkin raporttien mukaan jopa kymmenien tuhansien mielenosoittajien tappamiseen, Puumalainen kertoi MTV Uutisissa.
Pakotteet tulevat koskemaan tuoreen linjauksen mukaan myös Iranin vallankumouskaartin jäseniä.
– Mutta tuskin kukaan ajattelee, että tällä tavalla Iranin kansalaisten sortaminen saadaan loppumaan. Tämä nyt vain on se tapa, jolla EU viestii, että Iranin johdon toimia ei voida hyväksyä.
– Enemmän vaikutusta voisi olla sotilaallisilla iskuilla, joihin EU:lla ei ole halua, mutta Yhdysvaltojen tiedetään sellaisia edelleen harkitsevan.
Turkki harkitsee rajojensa vahvistamista, jos Yhdysvallat iskee Iraniin
Yhdysvallat on uhannut Iranin hallintoa sotilaallisella väliintulolla Iranin hallintoa vastustavien mielenosoitusten väkivaltaisen tukahduttamisen vuoksi.
Turkki taas harkitsee rajaturvallisuutensa vahvistamista, mikäli Yhdysvallat iskee Iraniin.
Yhdysvallat on lähettänyt Irania kohti presidenttiDonald Trumpinsanoin "armadan verran" sotalaivoja. Trumpin mukaan sotalaivoja johtaa lentotukialus USS Abraham Lincoln.
Abbas Araghchi puolestaan sanoi viestipalvelu X:ssä, että Iranin asevoimat ovat "sormet liipaisimilla" ja valmiina vastaamaan mihin tahansa hyökkäykseen.
YK:n pääsihteeriAntonio Guterreskehottaa Irania ja Yhdysvaltoja vuoropuheluun tuhoisten seurausten välttämiseksi. Guterresin mukaan vuoropuhelua tarvitaan maiden välisten jännitteiden purkamiseksi.
Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan Iranin hallintoa vastustavissa mielenosoituksissa on vahvistetusti surmattu lähes 6 000 ihmistä. Järjestöt sanovat tutkivansa vielä tietoja tuhansien muiden ihmisten kuolemista.
