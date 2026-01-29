Yhdysvaltojen ulkoministeri ennustaa mielenosoitusten jatkuvan.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump harkitsee "merkittäviä iskuja" Iraniin, kertovat lähteet yhdysvaltalaismedia CNN:lle.

Lähteiden mukaan Iranin ja Yhdysvaltojen neuvottelut Iranin ydinohjelman ja ballististen ohjusten tuotannon rajoittamisesta eivät ole edenneet.

Presidentin mukaan "aika on loppumassa" neuvotteluilta. Trumpin mukaan sotalaivat ovat valmiita tekemään iskun, jota hän vertasi hyökkäykseen Venezuelaan, brittilehti Financial Times kirjoittaa.

Yhdysvallat iski tammikuun alussa useisiin kohteisiin Venezuelassa ja sieppasi maan presidentin Nicolas Maduron, joka aiotaan viedä oikeuden eteen syytettynä huumekaupasta.

Iranissa Trump haluaa luoda tilanteen, josta voi seurata "hallinnon vaihto", kertovat kaksi yhdysvaltalaislähdettä israelilaismedia Times of Israelille.

Times of Israelin lähteiden mukaan Yhdysvallat iskisi tässä tapauksessa komentajiin ja instituutioihin, joita Yhdysvallat pitää vastuullisena väkivallasta.

Myös CNN:n lähteiden mukaan Yhdysvallat harkitsee iskuja Iranin johtoa vastaan.

CNN:n mukaan Yhdysvaltojen tavoitteet liittyvät kuitenkin pikemminkin ydinohjelmaan. Presidentti Trump sanoi keskiviikkona Yhdysvaltojen haluavan "reilun ja oikeudenmukaisen sopimuksen", joka estää Irania hankkimasta ydinaseita.

Trumpin mukaan mahdollinen hyökkäys olisi suurempi kuin minkä Yhdysvallat teki viime kesäkuussa Iranin ydinohjelmaa vastaan osana Israelin ja Iranin 12 päivän sotaa.

Laivasto lisää vaihtoehtoja

Iskemällä hallintoa vastaan Yhdysvallat toivoo kansan palaavan kaduille ja ottavan haltuun rakennuksia ja jyräävän ajatollah Ali Khamenein johtaman hallinnon.

Iranissa oli joulu-tammikuussa brutaalisti kukistettu kansannousu, jossa kuoli vähintään useita tuhansia, mutta joidenkin lähteiden mukaan huomattavasti enemmän ihmisiä.

Luotettavaa tietoa Iranin mielenosoituksista on vaikea saada, sillä keskushallinto on pyrkinyt estämään tiedonkulkua sulkemalla internet- ja puhelinyhteydet.

Siitä ei ole kuitenkaan viitteitä, että mielenosoitukset kukistanut Iranin turvallisuuskoneisto olisi harkinnut hylkäävänsä maan nykyjohdon.

Yksi Times of Israelin lähde sanoo, että Trumpin pöydällä on myös vaihtoehto, jossa Yhdysvallat iskisi Iranin ohjus- ja ydinohjelmia vastaan.

Presidentti Trump ei ole CNN:n mukaan tehnyt päätöstä, kuinka Iranin suhteen toimia, mutta alueelle aiemmin tammikuussa saapunut lentotukialusryhmä on joka tapauksessa lisännyt Yhdysvaltojen sotilaallisia vaihtoehtoja.

"Rajoitettu isku on harhakuva"

Iran on sanonut olevansa valmis sotaan Yhdysvaltoja vastaan ja kostavansa mahdolliset hyökkäykset myös Israelille.

– Rajoitettu (Yhdysvaltojen) isku on harhakuva. Mikä tahansa Yhdysvaltojen sotilaallinen toimi...katsotaan sodan alkamiseksi, Iranin turvallisuusneuvoston sihteeri Ali Shamkhani kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

– (Iranin) vastaus on välitön, kattava ja ennennäkemätön. Se suunnataan hyökkääjää vastaan, Tel Avivin sydämeen ja kaikkia niitä vastaan, jotka tukevat hyökkääjää, hän sanoi.

Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubion mielestä Iranin hallinto on tällä hetkellä "todennäköisesti heikompi kuin koskaan aiemmin". Se tuli valtaan vuoden 1979 vallankumouksessa.

Rubio ennusti mielenosoitusten jatkuvan Iranissa.

Maanlaajuisten protestien taustalla on iranilaisten romahtanut elintaso ja maan surkea taloustilanne, jota kunnianhimoinen ja aggressiivinen ulkopolitiikka on entisestään heikentänyt.

1:13 Ali Jahangiri: Iranilaiset eivät halua islamilaista valtiota. Haastattelu on tehty 13. tammikuuta, jolloin kansannousu oli vielä käynnissä.