Clinton kiistää nähneensä tai tienneensä mitään Epsteinin rikoksista.

Yhdysvaltain entinen presidentti Bill Clinton on tänään kuultavana Yhdysvaltain kongressin komitean Epstein-tutkinnassa.

Clintonin nimi esiintyy lukuisia kertoja seksuaalirikoksista tuomittua Jeffrey Epsteiniä koskevissa tutkinta-asiakirjoissa.

Lisäksi asiakirjoissa on monia kuvia Clintonista Epsteinin kanssa 2000-luvun alkupuolelta. Clintonia vastaan ei kuitenkaan ole nostettu syytteitä.

Clinton julkaisi perjantaina ennen kuulemista avauspuheenvuoronsa viestipalvelu X:ssä, missä hän kiistää todistaneensa rikoksia ollessaan tekemisissä Epsteinin kanssa.

– Tiedän, mitä tein, ja mikä tärkeämpää, mitä en tehnyt. En nähnyt mitään, enkä tehnyt mitään väärää, Clinton kirjoittaa avauspuheenvuorossaan.

– Koska kasvoin kodissa, jossa oli perheväkivaltaa, en olisi missään tapauksessa lentänyt hänen koneessaan, jos minulla olisi ollut pienintäkään aavistusta siitä, mitä hän teki — olisin itse ilmiantanut hänet ja vaatinut oikeutta hänen rikoksistaan, enkä olisi tehnyt mitään lepsuja sopimuksia, Clinton kirjoittaa julkaisunsa saatetekstissä.

Hillary Clintonia kuultiin eilen

Clintonin puoliso ja entinen ulkoministeri oli asiasta kongressin kuultavana eilen. Hän sanoi olevansa varma siitä, ettei hänen miehensä tiennyt mitään Epsteinin rikoksista.