Ukrainassa lasten tilanne on neljän sotavuoden jälkeen entistä vaikeampi. Koko maassa vapaaehtoiset tekevät töitä sen eteen, että lapset pääsisivät liikkumaan ja ulkoilemaan.
Pääkaupungista Kiovasta etelään sijaitsevissa metsissä lapset jatkavat ampumahiihtotreenejä. Kaikesta ympärillä tapahtuvasta huolimatta.
Vauhti ladulla on hyvä, kun 10-vuotias Evangelina Zinchenko harjoittelee koulupäivän jälkeen. Treenejä on kaksi kertaa viikossa.
Vaikka Ukrainan arkea leimaavat yhä sota ja toistuvat ilmahälytykset, harjoituksissa vallitsee iloinen tunnelma.