Trump: Päätöstä hyökkäyksestä Iraniin ei ole vielä tehty

Ukrainassa lasten tilanne on neljän sotavuoden jälkeen entistä vaikeampi. Koko maassa vapaaehtoiset tekevät töitä sen eteen, että lapset pääsisivät liikkumaan ja ulkoilemaan.

Ukrainalaislapset hiihtotreeneissä Kiovan eteläpuolella. TV4

– Pidän tästä lajista, koska se on fyysinen ja hauska. Olen halunnut pienestä pitäen oppia hiihtämään ja voittaa kilpailuja, kertoo Evangelina Ruotsin TV4:lle.

– Haluan, että nämä lapset saavat kokeilla hienoa lajia ja purkaa ympärillään olevaa negatiivisuutta. Jopa vaikeiden öiden jälkeen he tulevat tänne, sanoo TV4:n haastattelussa lapsia valmentava Iryna Svistiula .

Enemmän kuin urheilua

Lapsille harjoittelu merkitsee paljon enemmän kuin pelkkää urheilua.

– Minä ja ystäväni pidämme todella paljon hiihdosta ja ampumahiihdosta, koska se saa meidät ajattelemaan muuta. Emme vain urheile täällä, meillä on myös hauskaa, Evangelina sanoo.