Euroopan parlamentti on kieltänyt kaikilta Iranin hallinnon diplomaateilta ja muilta edustajilta pääsyn rakennuksiinsa, kertoo parlamentin puhemies Roberta Metsola viestipalvelu X:ssä.
Roberta Metsola sanoo EU:n parlamentin tehneen päätöksen Iranin laajojen hallinnon vastaisten mielenosoitusten takia.
Eri lähteiden mukaan mielenosoituksissa on kuollut satoja ihmisiä ja tuhansia on pidätetty.
Metsola kirjoittaa sosiaalisessa mediassa, ettei parlamentti auta legitimoimaan hallintoa, joka pysyy pystyssä kidutuksella, sorrolla ja murhaamalla.