Iranin ja Yhdysvaltojen on määrä jatkaa tänään Sveitsin Genevessä neuvotteluja Iranin ydinohjelmasta.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut Irania iskuilla, ellei ydinohjelmasta synny sopimusta. Trump antoi viime viikolla ymmärtää, että jos sopua ei synny noin kahden viikon sisällä, Yhdysvallat hyökkää Iraniin.
Yhdysvallat on lisännyt sotilaallista läsnäoloaan Lähi-idän alueella merkittävästi.
Iran on sanonut vastaavansa mihin hyvänsä hyökkäykseen, vaikka kyse olisi rajoitetuista iskuista.
Iranin presidentti Masoud Pezeshkian kommentoi neuvottelujen näkymiä eilen keskiviikkona positiiviseen sävyyn. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi puolestaan sanoi tiistaina, että sopimus maan ydinohjelmasta on "käden ulottuvilla".
– Peruslähtökohtamme on kristallinkirkas: Iran ei missään olosuhteissa kehitä ydinasetta, (mutta) me iranilaiset emme koskaan luovu oikeudestamme valjastaa rauhanomaisen ydinteknologian tuottamat hyödyt kansamme hyväksi, Araghchi sanoi viestipalvelu X:ssä.
Trump puolestaan väitti kansakunnan tilaa koskevassa puheessaan Iranin kehittävän ohjuksia, jotka yltävät Yhdysvaltoihin asti. Iran kiisti väitteet jyrkästi.
Iran: USA ei ole vaatinut lopettamaan rikastamista
Yhdysvallat ja Israel iskivät viime vuonna Iranin ydinlaitoksiin sen jälkeen, kun Iranin kerrottiin rikastaneen uraania 60-prosenttiseksi. Rikastusaste ylittää sähköntuotantoon tarvittavan tason moninkertaisesti.
Ydinaseisiin tarvitaan 90-prosenttiseksi rikastettua uraania.
Iranin mukaan Yhdysvallat ei ole vaatinut maata lopettamaan ydinpolttoaineen rikastamista. Ulkoministeri Araghchi sanoi viime viikolla, että rikastamisen lopettamisen sijaan tällä hetkellä keskustellaan siitä, miten voidaan varmistaa ydinohjelman rauhanomaisuus.
Kuitenkin muun muassa Trump on toistuvasti sanonut, ettei tule sallimaan uraanin rikastamista Iranissa missään määrin.
1:03Jos Iranin ympärille syntyy konflikti, uhkaa koko Lähi-idän tilanne mutkistua, pelkää Pekka Haavisto.