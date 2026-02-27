Kauden yksi puhutuimmista käänteistä oli huoneenvaihdosta syntynyt riita. Heidi ilmoitti, että hän ja Satu muuttavat päämakuuhuoneeseen, jossa Juho asusti.

Heidi saapui Koukussa Kolmiodraamaan -vodcastin juontajien Jari Peltolan ja Katja Lintusen haastatteluun, jossa hän kertoi paljastuksia ohjelman kulisseista.

Heidi ehdotti sarjassa, että he muuttaisivat Sadun kanssa päämakuuhuoneeseen. MTV Oy / Roy Unho

Juho ei pitänyt kommentista ja poistui asunnosta. Peltola ja Lintunen kysyivät Heidiltä, mistä oikein oli kysymys.

– Tämä on yhtä iso mysteeri minulle, kuin teillekin ja katsojillekin varmasti, hän aloittaa.

Heidin mukaan Juhon valitsemasta huoneesta pääsi saunaan. Hän kertoo, että olisi Sadun kanssa halunnut käyttää saunaa.

– Sen takia me Sadun kanssa mietittiin, että pari viimeistä päivää olisimme voineet nukkua vierekkäin siellä isossa sängyssä ja katsoa läppäriltä ohjelmia, käydä saunassa ja viettää pyjamabileitä.