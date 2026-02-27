Kolmiodraama-Heidi puhui kohun aiheuttaneesta ehdotuksestaan Koukussa Kolmiodraamaan -vodcastin juontajille.
Heidi oli mukana Kolmiodraama-ohjelmassa, jonka viimeinen jakso nähtiin MTV3-kanavalla torstai-iltana 26. helmikuuta. Ohjelman kuvauksista on aikaa jo 1,5 vuotta.
Heidi saapui Koukussa Kolmiodraamaan -vodcastin juontajien Jari Peltolan ja Katja Lintusen haastatteluun, jossa hän kertoi paljastuksia ohjelman kulisseista.
Kauden yksi puhutuimmista käänteistä oli huoneenvaihdosta syntynyt riita. Heidi ilmoitti, että hän ja Satu muuttavat päämakuuhuoneeseen, jossa Juho asusti.