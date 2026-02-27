Jukurien latvialaispuolustaja Bogdans Hodass ajettiin ulos illan SM-liigakierroksella HIFK:ta vastaan.

HIFK pelasi kotikaukalossaan ylivoimaa toisen erän lähestyessä puoltaväliä. Isäntien Aron Kiviharju parkkeerasi b-pisteen kaarelle selkä Jukurien maalia kohti, kun hänen takanaan ollut Hodass iski häntä täysin yllättäen poikittaisella mailalla pään ja niskan aluelle.

Peli vihellettiin poikki, ja Kiviharju jäi hetkeksi jään pintaan, mutta nousi myöhemmin omin voimin ylös.

Tilanne tarkistettiin videolta, ja Hodass passitettiin suihkuun 5+20-minuuttisella rangaistuksella.

– Se oli ruma temppu, MTV Katsomossa ottelua selostava Jani Alkio totesi välittömästi uusinnan nähtyään.

– Saattaa olla, että tuosta tulee vielä jälkipuintia kurinpidossa. Täysin järjetön temppu. Siitä ei ole kahta sanaa. Mitä Hodass tuossa tilanteessa edes ajattelee?

Kiviharju pystyi jatkamaan pelaamista, mutta IFK ei pystynyt hyödyntämään tilannetta, vaikka pääsi pelaamaan ensin lähes puolitoista minuttia viidellä kolmea vastaan ja vielä toisen mokoman viidellä neljää vastaan ennen Vincent Marleaun kampitusjäähyä.

Tilanne Helsingissä on kahden erän jälkeen 1–1.