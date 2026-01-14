Minja Korhoselta nähtiin viime viikonloppuna menestystemppu, jota ei ole aiemmin tehty suomalaisessa yhdistetyssä. Olympialaisiin Korhonen, 18, on näillä näkymin suuntamaassa kuitenkin kakkoslajissaan mäkihypyssä. Hiihtoliiton huippu-urheilujohtaja Petter Kukkonen pitää tätä hienona yllätyksenä.

– Poikkeustapaus ja superlahjakkuus. Hieno nähdä, että meidän järjestelmämme pystyy tuottamaan urheilijoita maailman huipulle.

Näin Petter Kukkonen aloittaa arvionsa Minja Korhosesta, joka ylsi poikkeukselliseen menestysputkeen Viron Otepäässä viime viikolla. Korhonen nousi maailmancupin palkintokorokkeelle kolmessa kisassa (toinen, kolmas ja toinen) peräkkäisinä päivinä ja samalla kisapaikalla – ensimmäisenä suomalaisena lajissaan.

– Kyllä se kylmiä väreitä nostaa, Kukkonen toteaa.

Korhosella oli ennen Otepään-matkaa vyöllään yhteensä kolme maailmancupin palkintosijaa vuosilta 2023–2025. Nyt hän tuplasi saldon yhdessä viikonlopussa.

– Näyttää, että Korhosen hiihtokunto on suurin piirtein sama kuin viime kaudella. Kehitysaskel on tullut nimenomaan hyppypuolella. Siellä on taso noussut selvästi, ja tullut tasaisuutta lisää. Sitä kautta hän pääsee mäkiosuuden jälkeen heti pelipaikoille mukaan, yhdistetyn miesten maajoukkuetta vuosina 2012–2022 valmentanut Kukkonen arvioi.

Kukkonen arvioi, että kilpaileminen myös mäkihypyn maailmancupissa on siirtänyt Korhosen harjoittelua hieman aiempaa enemmän hyppäämisen suuntaan. Myös Suomen yhdistetyn toinen menestyjä Ilkka Herola kiersi mäkikisoja viime kesänä ja syksynä.

– Kilpaileminen parhaiden mäkihyppääjien joukossa, ja heille pärjääminen, tuo itseluottamusta ja pääomaa omaan hyppysuoritukseen, Kukkonen pyörittelee.

Rohkea liike viime syksynä

Korhosesta puhuttaisiin näin talviolympialaisten alla huomattavasti enemmän, jos naisten yhdistetty olisi Milano-Cortinan kisojen ohjelmassa. Näin ei kuitenkaan ole, mutta Korhonen ei ole jäänyt sitä surkuttelemaan kilpasiskonsa Heta Hirvosen, 17, kanssa.

Kukkonen palaa viime syksyyn.

– Keskustelimme alkusyksystä, ja he toivat idean esille, että heillä olisi halu hypätä ja kokeilla, jos taidot riittäisivät naisten mäkihypyssä olympialaisiin.

Kukkonen piti tuolloin tavoitteen toteutumista epätodennäköisenä.

– En kyllä uskonut, että tässä tilanteessa oltaisiin. Meillä on tällä hetkellä neljä paikkaa naisten mäkihyppyyn olympialaisiin, kun vielä aiemmin syksyllä luku oli kaksi. Tämä on uskomattoman hieno asia suomalaiselle mäkihypylle, Kukkonen avaa.

Yhdistetyn maailmancupin lisäksi Korhonen on kolunnut mäkihypyn ykköskiertuetta viiden kisapaikan ja kahdeksan kilpailun verran. Paras sijoitus on 19:s, mutta lisäksi hän on kolkutellut top20-sijoja useamman kerran.

Hirvonen hyppäsi Lillehammerin suurmäessä viime marraskuussa peräti 10. sijalle, minkä lisäksi häneltä löytyy kolme muuta top30-sijoitusta maailmancupissa. Korhonen ja Hirvonen ovat kokonaiscupissa seuraavat suomalaiset Jenny Rautionahon (20:s) jälkeen.

Kukkosen mukaan Korhosella on hyvät mahdollisuudet päästä olympiajoukkueeseen. Nyt kaikki on kiinni siitä, millaisen esityksen kisaedustuksesta valmennus tekee ja mikä on Olympiakomitean lopullinen päätös. Korhosen valitsemisen puolesta puhuu myös se, että hän on nuori ja uransa nousujohteisessa kehitysvaiheessa oleva urheilija, mikä on yksi Olympiakomitean valintakriteereistä.

– Isossa kuvassa toivon, että neljä paikkaa saadaan täyteen. Kun tuloksia laitetaan riviin, niin aika outoa olisi, jos Korhonen ei kisakoneessa olisi, jos valitaan neljä naista, Kukkonen summaa.