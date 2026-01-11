Minja Korhonen on sijoittunut toiseksi yhdistetyn naisten maailmancupin kilpailussa Viron Otepäässä.

Palkintokorokesijoitus on suomalaiselle jo viikonlopun kolmas.

Korhonen oli naisten tasauskilpailussa mäkiosuuden jälkeen toisena, ja hän myös piti sijoituksensa neljän kilometrin hiihto-osuudella. Norjalaisvoittaja Ida Marie Hagen kukisti Korhosen maalissa 26,1 sekunnilla ja kolmanneksi yltäneen yhdysvaltalaisen Alexa Brabecin 43,9 sekunnilla.

Korhonen oli Otepäässä perjantaina toinen ja lauantaina kolmas. Suomalainen nousi Virossa kolmanneksi cupin kokonaispisteissä.

Herolalle sama sijoitus

Ilkka Herola sijoittui puolestaan miehissä eilisen tavoin 14:nneksi, kun viikonloppu Otepäässä päättyi tasauskilpailuun.

Herola lähti mäkiosuuden jälkeen hiihtoon 14. sijalta. Suomalainen saapui kahdeksan kilometrin hiihto-osuuden maaliin 39,5 sekuntia itävaltalaisen voittajan Johannes Lamparterin jälkeen.

Herola ei päässyt kamppailemaan kisassa palkintosijoista. Saksan Johannes Rydzek hiihti toiseksi ja Vinzenz Geiger kolmanneksi parikymmentä sekuntia Lamparterin jälkeen.

Eero Hirvonen kipusi hiihdossa 39. sijalta 23:nneksi. Herman Happonen oli maalissa 39:s ja 43:s.