Milano-Cortinan talviolympialaisissa nähtiin erikoinen huijaus, kun 19-vuotiaat Federico Corsetti ja Giancarlo Folonari esiintyivät kuvitteellisen Mandostanin urheilijoina. Vedätyksen kohteeksi joutuivat muun muassa tennislegenda Boris Becker ja jalkapallon valmentajaikoni Jürgen Klopp. Aiheesta kertoo Expressen.

Olympialaisissa vapaaehtoisina työskennelleet Corsetti ja Folonari olivat teettäneet lippuja, pinssejä ja asuja, joiden kanssa he kiersivät Cortinan olympia-aluetta. Kaksikko nähtiin mitalijuhlissa ja muissa tapahtumissa. He esiintyivät olympiaurheilijoina, jotka edustaisivat Mandostan -nimistä fiktiivistä valtiota.

– Setäni teki saman tempun Torinossa 2006, joten olemme unelmoineet tästä. Olemme kasvaneet sen tarinan kanssa ja halunneet aina tehdä samoin, Corsetti kertoi Expressenille.

He onnistuivat huijaamaan Saksan leirissä Jürgen Kloppia ja Boris Beckeriä.

– Se oli täysin epätodellista. Seisoin ja juttelin Jürgen Kloppin kanssa, joka sanoi, ettei ole koskaan tavannut ketään Mandostanista. Hän luuli, että olimme kilpailleet aiemmin päivällä hiihdossa, Corsetti sanoi.

Haastattelua tehnyt toimittaja totesi, että Kloppin maantiedon taidot voidaan kyseenalaistaa.

– Se on totta, mutta hän ei ollut ainoa. Huijasimme kaikkia.

Corsettia tilanne nauratti, mutta näin ei suinkaan ollut järjestäjän kohdalla.

Kaksikko oli ripustanut ylös Mandostan -lipun avajaisteen yhdeyssä, minkä jälkeen paikalliset olivat tehneet teosta ilmoituksen poliisille. He luulivat sen olleen terroristien symboli. Poliisi aloitti tämän jälkeen tutkinnan.

– Se ei ollut kovin hauskaa. Meidät kutsuttiin kuulusteluihin ja niin edelleen. Meidät heitettiin ulos eikä meidän annettu enää työskennellä vapaaehtoisina, Corsetti totesi.

Itse tempaus saattoi olla huvin vuoksi, mutta sillä oli myös syvällisempi merkitys.

– Maailmassa on niin paljon mikrovaltioita, jotka eivät pääse osallistumaan olympialaisiin. Mandostan symboloi niitä, vaikka maata ei olekaan oikeasti olemassa.