Jääkiekon naisten ammattilaisliiga PWHL:ssä pelaava Seattle Torrent rikkoi Yhdysvaltojen kaikkien aikojen yleisöennätyksen.
Perjantain ottelussa Toronto Sceptresia vastaan Seattle veti areenaansa hurjat 17 335 katsojaa. Kyseessä oli Torrentin historian ensimmäinen loppuunmyyty ottelutapahtuma.
Ennätys oli Yhdysvaltain kiekossa jo kolmas kuluvalla kaudella. Edellinen ennätys, 16 014 katsojaa, oli marraskuun lopusta Seattlen kotiottelusta Minnesota Frostia vastaan.
Yhdysvalloissa on käynnissä voimakas kasvu naisten jääkiekon tavoittavuudessa. USA:n olympiakulta nosti lipunmyynnin ennätystasolla heti kisojen päättymistä seuranneina päivinä. PWHL-seurojen oheismyynti on tuplaantunut olympialaisten ansiosta.
Toronto haki ottelusta 5–2-vierasvoiton. Ottelussa jäällä nähtiin viisi Milanon olympialaisissa pelannutta kiekkoilijaa, mukaan lukien Seattlen tähtipelaaja Hilary Knight.
Suomalaisia pelaa tällä kaudella PWHL:ssä neljä: Susanna Tapani Bostonissa, Michelle Karvinen Vancouverissa sekä Ronja Savolainen ja maalivahti Sanni Ahola Ottawassa.