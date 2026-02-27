Valkoinen talo julkaisi TikTokissa videon, jossa olympiakultaa Yhdysvaltain miesten maajoukkueessa voittanut Brady Tkachuk "sanoi" negatiivisia asioita Kanadasta. Tkachukin mukaan video ei ole aito.
Lue myös: Jääkiekkolegenda kommentoi Donald Trumpin puheita
Videolla kerrottiin Aftonbladetin mukaan olevan tekoälyllä tuotettua sisältöä. Siinä näkyy puhuva Tkachuk, joka kommentoi finaalissa Yhdysvalloille hävinnyttä Kanadaa.
– He buuasivat kansallislaulumme aikana, joten minun piti tulla tänne pitämään oppitunti noille siirappia syöville kusipäille, videolla sanottiin.
– Se ei ole minun ääneni, en sanonut niin. En ikinä sanoisi niin. En pidä videosta, koska en sanoisi koskaan noin, enkä ole ajatellut noin, Tkachuk sanoi lehdistölle palattuaan kanadalaiseen seurajoukkueeseensa Ottawa Senatorsiin.
Tkachuk viimeisteli olympiaturnauksessa kuudessa ottelussa tehopisteet 3+2. Hän oli mukana juhlallisuuksissa Valkoisessa talossa voitetun olympiakullan jälkeen.