Asiantuntija ei usko, että bensan litrahinta kipuaa yli 2,5 euron.

Bensan hinta tulee kallistumaan huomattavasti, noin parikymmentä senttiä litralta, arvioi Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich.

– Varmasti yli kahden euron litrahintaan. Venäjän hyökkäyssodan alkuajoista voi hakea jotain vertailukohtaa.

Kyse on vain arviosta, von Gerich painottaa.

Kesällä 2022 95-bensan hinta käväisi Suomessa jopa noin 2,57 eurossa litralta.

Eilen kalleinta 95-bensaa, 2,002 euroa litralta, myytiin Lohjan ABC:lla, kertoo Polttoaine.net.

Näin paljon polttoaineet maksoivat maanantaina Helsingissä Sörnäisten rantatien Nesteellä.Lehtikuva

"Pelkkää haarukointia"

Kukaan ei vielä tällä hetkellä tiedä, kuinka kauan Hormuzinsalmi tulee olemaan kiinni eli siten vielä on mahdotonta sanoa tarkalleen, kuinka kalliiksi raakaöljyn hinta barrelilta tulee nousemaan. Tietenkin, mitä pidempään öljyväylä on kiinni, niin sitä kalliimmaksi öljy nousee.

– Pelkkää haarukointia tässä vaiheessa. Historiasta haetaan esimerkkejä. Sata dollaria siellä tulee ensimmäisenä vastaan, 120 on myös mainittu.

Esimerkiksi kesällä 2022 Brent-laadun raakaöljyn hinnassa käväistiin yli 115 dollarissa, käy ilmi talouden lukuja seuraavalta Trading Economics -sivustolta.

Sen sijaan juuri ennen vuoden 2008 finanssikriisiä nähty lähes 150 dollaria (Brent) barrelilta, ei ole pääanalyytikon mukaan nyt näköpiirissä.

Yhdysvaltojen ja Israelin aloitettua ilmaiskut Iraniin lauantaina raakaöljy lähti vauhdikkaaseen nousuun. Tänään aamulla hinta oli 83 dollarin (Brent) luokkaa barrelilta.

Eilen illalla öljyn hinta laski jonkin verran sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump sanoi Yhdysvaltojen laivaston voivan tarvittaessa saattaa tankkereita Hormuzinsalmen läpi.

Vielä viime viikon perjantaina hinta oli alimmillaan noin 70 dollarin (Brent) luokkaa.



Lähi-idässä puhjenneen sodan seurauksena öljyn hinta on kohonnut tällä viikolla korkeimmalle tasolleen sitten kesän 2024.

Tämän vuoksi hinnat nousevat

Hormuzinsalmi on öljyn kannalta tärkeä siksi, että sen kautta kulkee noin 20 prosenttia kaikesta maailman öljystä.

Iran väittää hallitsevansa täysin liikennettä Hormuzinsalmessa. Maan vallankumouskaartin edustaja kertoi Fars-uutistoimistolle kaartin valvovan salmea.

Salmessa kulkevat alukset ovat edustajan mukaan vaarassa saada osumia lennokeista tai ohjuksista.

Von Gerich korostaa myös, että vielä ei olla missään kriisissä tai öljypulassa, vaikka Lähi-idän tilanne näkyykin jo, esimerkiksi bensanhinnassa.

Markkinat toimivat niin, että ne katsovat eteenpäin ja sen vuoksi hinnoissa on jo niin kutsuttua riskipreemiota. Tarkoittaen siis sitä, että markkinat olettavat "häiriöiden" jatkuvan, jolloin hintaa on nostettava, pääanalyytikko avaa.