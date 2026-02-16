Ilkka Herola vetää uransa viimeisiä olympialaisia hyvällä draivilla.

Eero Hirvonen ylsi juhlittuna sankarina viime keskiviikkona pronssille Milano-Cortinan olympialaisten yhdistetyn normaalimäen ja 10 kilometrin hiihdon kilpailussa. Kärkikolmikon sijoista myös taistellut Ilkka Herola sijoittui lopulta viidenneksi mutta iloitsi läheisen maajoukkuekollegansa ensimmäisestä arvokisamitalista.

– Eeron onnistuminen ehkä hautasi omat fiilikset jollain tavalla. Vaikea kuvitella, mille olisi tuntunut, jos Eero olisi poistettu tästä yhtälöstä kokonaan. Se olisi voinut tuntua raskaammalta, että joo, mitali oli lähellä. Olisi miettinyt, mikä siinä nyt meni, Herola käy läpi.

Ensimmäistä olympiamitaliaan hamuava suomalainen on pohtinut onnistuneensa sinä päivänä käytännössä niin hyvin kuin oli mahdollista.

– Ei minulle jäänyt mitään ikävää siitä. Omasta kunnosta ja seuraaviin kisoihin potentiaalista on tosi hyvä fiilis edelleen. Ehkä jopa pieni epäluottamus hiihdon suhteen hävisi kokonaan sen kisan myötä. Se ei jää siitäkään kiinni.

– Ollaan hyvässä kunnossa, ja toisaalta se, että Eero pystyi oman hommansa hoitamaan, on nostanut omaakin fiilistä, kun joukkueessakin ollaan hienossa tilanteessa.

Täysin siemauksin

Seuraava yhdistetyn olympiaotatus on huomenna tiistaina. Ennen samaa 10 kilometrin hiihtolenkkiä kisassa hypätään suurmäestä.

Herola on hypännyt tuostakin mäestä harjoituksissa kärkisiivuja. Perjantaina suomalainen oli harjoituskierroksilla sijoilla 5, 1 ja 1, tänään maanantaina sijoilla 3, 2 ja 1. Treenit siis päättyivät jälleen koko porukan ykkösvetoon.

– Eihän sitä urheilija voi hirveästi enempää toivoa: on hyvässä kunnossa ja arvokisat on seuraavana päivänä. Semmoinen meininki, että syteen tai saveen, kaikkemme annetaan ja nautitaan tästä viimeisestä olympiareissusta oikein täysin siemauksin.

Suuremmassa mäessä on mahdollista nasauttaa hiihto-osuudelle rapsakampia eroja kuin normaalimäessä, jossa hyppääjät vetivät Herolan sanoin "aika nippuun". Loistokasta hyppyformia osoittaneelle Herolalle se sopii lähtökohtaisesti vielä paremmin.

– Ennen pienen mäen kisaakin jo sanoin, että tämä ison mäen kisa on hyvin todennäköisesti päälähtö itselle. Siellä on mahdollista hyppäämisellä erottua jonkin verran ja saada ennakolta kovempiin hiihtäjiin enemmän etumatkaa hiihto-osuudelle.

"80 prosenttiakin"

Hypyssä on, kuten Herola sanoo, aina parantamista.

– Mäkihyppy ei ole sellainen laji, jossa täydellisyys olisi saavutettava olotila. Se on elävää, jatkuvasti muuttuvaa hommaa.

Tätä seuraa kuitenkin tärkeä mutta:

– Tällä hetkellä ollaan sellaisessa tilanteessa, että mielikuvat ja tavoitteet, jotka hyppäämisessä ovat, johtavat keskimäärin aika hyvään tulokseen. Niitä ei kannata lähteä ruuvaamaan.

– Toivotaan, että kaikki natsaa kohdalleen. Jonkinnäköinen vaihteluvälihän siinä aina on, mutta sanotaan, että tällä hetkellä 80 prosenttiakin riittää aika korkealle.

Kyseinen prosenttiluku kertoo miehen mäkitasosta paljon. Tilanne on maukas.

Myös parisprintti innostaa

Huomisen henkilökohtaisen kilpailun jälkeen yhdistetyn olympiaohjelmassa on vielä torstainen parisprintti.

Herola ja Hirvonen ovat siihen Suomelta kovaa valuuttaa.

– Se on jännittävä kilpailu varmasti. Meillä on yhtä lailla potentiaali tehdä siinäkin hyvää tulosta. Innolla odotan sitäkin, Herola maiskuttelee.

– Eeron kanssa on mukava niitä kilpailla, kun tietää, että mies on todella vahva hiihtäjä. Parisprintit ratkaistaan hiihtämällä käytännössä. Täytyy totta kai hypätä myös hyvin, se on ihan selvä, koska kyllä siellä muutkin hiihtävät kovaa, mutta kirikyky on arvossaan ja siellä täytyy pystyä erottautumaan oikein. Se on yksi Eeron vahvuuksia. Hän on kyllä hyvä kilpailukaveri parisprinteissä ollut aina.

Herola ja Hirvonen ovat voittaneet parisprintissä maailmancupin osakilpailun Lahdessa Salpausselän kisoissa vuonna 2019.

2:58 Eero Hirvonen kertoo, millaisia hetkiä olympiamitalia seurasi.