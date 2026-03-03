Norjan maastohiihtomaajoukkueen jäsenet Johannes Kläbon johdolla eivät allekirjoita venäläisen Aleksandr Bolshunovin näkemyksiä olympialaisten tapahtumista.
Kansainvälisistä hiihtokilpailusta Venäjän joukkopannan seurauksena keväästä 2022 lähtien sivussa ollut Aleksandr Bolshunov antoi kitkeriä kommentteja kotimaansa medialle katsottuaan Milano-Cortinan olympialaisia.
Bolshunov viittaa kommenteillaan siihen, että mitalien poimiminen oli olympialaisissa liian helppoa. Norjalaistähti Johannes Kläbo kahmi kisoista kaikki kuusi miesten hiihdon kultalätkää.
– Katsoin yhdistelmähiihdon kisojen alussa. Sitten tajusin: Sinun pitää vain tulla paikalla, kerätä mitalisi ja lähteä. Se on helppoa. Sen takia en katso kisoja enää, Bolshunov totesi Sport-expressille.
– Se on sirkus, Kläbon ykkösvastustaja vuosilta 2018–2022 jatkoi.
Norjalaisvastaus
Norjan maajoukkuevalmentaja Eirik Myhr Nossum tunnustaa huippukuntoisen Bolshunovin pelottavaksi vastustajaksi, muttei usko, että venäläinen olisi voinut katkaista Kläbon kultajunaa olympialaisissa.
Samaa mieltä on Italiassa neutraalina urheilijana hiihtänyt venäläinen Savelij Korostelev, jonka mielestä Bolshunovista ei olisi ollut vastusta norjalaiselle.
Kläbollakin oli aiheeseen mielipide.
– En tiedä, mitä sanoa. Olemme nähneet Savelij Korostelevin voittavan kaiken mahdollisen Venäjällä. Mutta ei hänkään vain voinut tulla paikalle ja kerätä mitaleja, joten en tiedä, onko asia niin yksinkertainen, Kläbo kommentoi tylysti NRK:lle.
Kläbo, 12, on voittanut käsittämättömät 12 edellistä miesten arvokisahiihtoa. Hän pystyi kuuden kultamitalin suoraan myös Trondheimin MM-hiihdoissa 2025.