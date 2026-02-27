Milano-Cortinan talviolympialaisten kaukalopikaluistelussa koettiin pelottava tilanne, kun luistin viilsi kesken kilpailun puolalaista Kamila Sellieriä kasvoihin. Hän jakoi sosiaalisessa mediassa kuvan suojalaseistaan, jotka todennäköisesti pelastivat hänen silmänsä. Kuvan voit katsoa Aftonbladetin jutusta, joka löytyy tästä linkistä.

Pelottava tilanne sattui kaukalopikaluistelun 1500 metrin alkuerissä. Sellier sai yhdysvaltalaisen Kristen Santos-Griswoldin luistimen silmäänsä ja samalla hänen suojalasinsa lensivät päästä.

Sellierin haava jouduttiin ompelemaan jäähallin laidalla ja hänet vietiin verisenä sairaalaan. Siellä hän joutui kasvoleikkaukseen, mutta tilanne olisi voinut olla paljon pahempi.

25-vuotias Sellier esitteli Instagramissa suojalasejaan, joissa näkyi osumasta tullut iso jälki.

– Lasit, jotka todennäköisesti pelastivat silmäni, Sellier kirjoitti julkaisussaan.

Sellier on jo päässyt kotiin sairaalasta. Hän on jakanut sosiaalisessa mediassa kuvia, joissa hän poseeraa valtavan kukkapuskan kanssa. Puolalainen on voittanut urallaan kaksi MM- ja neljä EM-mitalia.

2026 DeFodi Images